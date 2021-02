Hillebrand wdraża nowoczesne metody recyklingu flexitanków

Już w pierwszym etapie projektowania flexitanków, inżynierowie Hillebrand w oparciu o koncepcję tzw. gospodarki okrężnej (circular economy), uwzględnili w ich produkcji sprasowane warstwy polietylenów (LLDPE) w 100% nadające się do recyklingu. Zespoły projektowe Hillebrand badają możliwości wykorzystania polimerów pochodzących z recyklingu starych flexitanków w produkcji tych nowych. Zespół inżynierów Hillebrand prowadzi również badania nad zmniejszeniem grubości folii, wykorzystywanej do produkcji flexitanków, bez jednoczesnej utraty ich jakości. Na przykład w nowo opracowanych flexitankach ML wykorzystano o 18,6 proc. mniej plastiku niż w przypadku tradycyjnych modeli, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 o 1,5 proc.

Trzy metody recyklingu lub odzysku flexitanków

Po zakończeniu rozładunku u klienta, opróżnione flexitanki są przewożone do magazynów Hillebrand. Tu usuwane są metalowe części, nadające się do ponownego użytku, a sam zbiornik jest przeznaczony do recyklingu.

Do recyklingu i odzysku flexitanków Hillebrand wykorzystuje 3 metody - mechaniczną, chemiczną oraz termiczną (odzysk energii). W przypadku zbiorników, w których przewożono wcześniej np. wino, najlepszym rozwiązaniem jest recykling mechaniczny. Tutaj tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest flexitank, jest sortowane, czyszczone, mielone, reglanulowane i mieszane, a powstała w wyniku tych procesów żywica może być wykorzystana jako surowiec wtórny do produkcji np. folii budowlanej, worków na śmieci czy plastikowych rur. Ta metoda pozwala na zachowanie 70 proc. wartości zużytej energii, w porównaniu z jednorazowym odzyskiem termicznym.

Drugim sposobem jest recykling chemiczny („Advanced recykling”) uznawany jako uzupełnienie recyklingu mechanicznego i dedykowany klientom, którzy chcą uzyskać z utylizacji flexitanków odpady o wyższej jakości do ponownego wykorzystania. Tutaj w odzysku stosowana jest depolimeryzacja, czyli rozkład polimerów na monomery w celu wykorzystania ich jako surowiec do produkcji nowych polimerów posiadających pierwotną jakość. Inną możliwością jest piroliza - przekształcanie mieszanych odpadów z tworzyw sztucznych w benzynę do produkcji paliwa lub nowych polimerów. Odpady są przetwarzane na surowce, wykorzystywane do produkcji różnego rodzaju chemikaliów i tworzyw sztucznych. Co warto podkreślić, 1 tona odpadów tworzyw sztucznych przetworzonych w ramach odzysku energii generuje 1,8 tony CO2 w porównaniu z recyklingiem chemicznym generującym 0,4 tony CO2. Trzecim rozwiązaniem, wykorzystywanym przez Hillebrand, jest recykling termiczny albo odzysk energii, polegający na przekształcaniu materiałów odpadowych w ciepło, energię elektryczną lub paliwo za pomocą różnych metod m.in. spalania lub gazyfikacji. Najczęściej jest stosowany wtedy, gdy usunięcie resztek cieczy, ze względu na jej właściwości, nie jest opłacalne ekonomicznie.

Wybór odpowiedniej metody