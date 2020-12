Hillebrand wprowadza innowacyjny flexitank Pulse

Hillebrand, od ponad 175 lat współpracujący z firmami z branży beverage i alkoholi, jest światowym liderem w stosowaniu nowoczesnych i zintegrowanych systemów logistycznych w transporcie masowym płynów. Firma znana jest na rynku beverage z innowacyjnego podejścia i opracowywania autorskich technologii gwarantujących bezpieczne i efektywne dostawy. Klienci, którzy wykorzystują flexitanki do transportu wina, często też importują lub eksportują inne substancje płynne, takie jak oleje roślinne. Do ich przewozu również stosowane są flexitanki. Najnowsze rozwiązanie przygotowane przez ekspertów Hillebrand - Flexitank Pulse pozwala zwiększyć efektywność masowego transportu płynów o dużej gęstości lub z tendencją do krzepnięcia.

Flexitank Pulse utrzymuje stałą konsystencję płynów

W przypadku transportu i przeładunku (przepompowywania) gęstych cieczy częstym problemem jest osad pozostający na dnie zbiorników. Przed dostawą do finalnego dostawcy przewożony płyn trzeba więc wymieszać, co nie jest prostym zadaniem.

Nowe rozwiązanie Hillebrand - flexitank Pulse, który ma usprawnić ten proces, został tak skonstruowany, aby zapobiec tworzeniu się osadu wewnątrz zbiornika i zachować jednolitą konsystencję przewożonego płynu. Zastosowano w nim opatentowaną i innowacyjną technologię, która umożliwia szybkie zmieszanie gęstej cieczy. Opiera się ona na zamontowanych we flexitanku dwóch, wewnętrznych kanałów, do których wprowadzane jest albo stężone powietrze albo transportowany płyn. To wywołuje delikatny ruch, co ułatwia mieszanie się odseparowanych cząstek i przywrócenie właściwej gęstości cieczy w czasie krótszym niż jedna godzina. Utrzymanie właściwej do przepompowania gęstości cieczy umożliwia też specjalna budowa flexitanka, zapobiegająca przywieraniu osadów stałych do narożników. Przed zbyt dużym naciskiem zbiornika na drzwi kontenera chroni specjalnie skonstruowana gródź (przegroda stalowa w kontenerze), jednocześnie umożliwiająca ich otwarcie w trakcie procesu mieszania.