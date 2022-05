Hillebrand wprowadza nowy flexitank w rozmiarze XL

Największymi wyzwaniami dla łańcuchów dostaw płynnych towarów masowych są dziś zakłócenia w transporcie morskim, niedobór kontenerów, zmiany w rozkładach rejsów i przydział przestrzeni ładunkowych. W odpowiedzi Hillebrand, globalny operator logistyczny dla branży beverage, opracował i wprowadził innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na przetransportowanie w jednym kontenerze aż 27 tys. litrów płynów.

Autor: opr. RW

Data: 19-05-2022, 14:32

Hillebrand wprowadza nowy flexitank w rozmiarze XL /fot. mat.pras

To flexitank XL, jeden z największych elastycznych zbiorników typu flexitank dostępnych na rynku.

Impulsem do opracowania koncepcji nowego rozwiązania były uwagi przekazywane nam przez klientów oczekujących zwiększonej ładowności. Możliwość dostawy jeszcze większej ilości ładunku w jednym kontenerze pozwala zarówno na obniżenie kosztów jak i niższą emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na litr. I właśnie tego oczekują nasi klienci na całym świecie - Jacob Moe, dyrektor operacyjny ds. masowych dostaw płynów, Hillebrand.

Nowy flexitank do masowych dostaw produktów płynnych

Nowe rozwiązanie Hillebrand wykorzystywane jest w masowych dostawach różnego rodzaju substancji płynnych. Flexitank XL ma pojemność 27 tys. litrów, mieści się w kontenerze 20’ i jednorazowo można przetransportować w nim o 15% więcej płynów. Elastyczny zbiornik został specjalnie zaprojektowany tak, aby wyeliminować ryzyko wybrzuszania się kontenera, posiada też odrębny system zaworów do załadunku i rozładunku. Zastosowanie specjalnej, opatentowanej technologii ułatwia jego szybkie opróżnianie. Tak jak w przypadku jednowarstwowych flexitanków, montaż flexitanka XL w kontenerze oraz załadunek i rozładunek towaru jest bardzo prosty.

Co warto też podkreślić, opracowując koncepcję nowego flexitanka, specjaliści Hillebrand uwzględnili możliwość dostosowania go do przewożenia różnego rodzajów substancji płynnych, tak aby zachować ich jakość i świeżość. Do transportu płynów szczególnie wrażliwych na wpływ warunków zewnętrznych może być wykorzystany flexitank XL z opatentowaną i unikalną technologią ochronną Hillebrand, zbudowaną z polietylenu oraz wzmocnionego dodatkową powłoką poliestru. Ma ona chronić je przed utlenianiem, a także zanieczyszczeniami i przenikaniem pary wodnej. Flexitanki XL dostępne są także w wersji dwukomorowej. Zastosowanie tej opcji pozwala na przetransportowanie w jednym kontenerze dwóch różnych rodzajów substancji płynnych.

W 100% do recyklingu

Podobnie jak w przypadku wszystkich zbiorników elastycznych Hillebrand, nowe flexitanki XL są jednorazowego użytku i w 100% nadają się do recyklingu. Znacznie niższa jest także emisja CO2 w przeliczeniu na litr, zarówno w porównaniu do transportów w standardowych flexitankach o pojemności 24 tys. litrów jak i towarów przewożonych w opakowaniach. Na przykład w kontenerze można przetransportować jedynie ok. 9 tys. litrów płynów butelkowanych. Flexitanki XL montowane są w kontenerze z wykorzystaniem tylko jednej grodzi (przegroda stalowa) wielokrotnego użytku. Tak jak wszystkie grodzie stosowane przez Hillebrand, po każdym użyciu jest ona odnawiana i przeznaczana do ponownego wykorzystania.

Flexitanki dla beverage

Hillebrand jest dziś liderem w stosowaniu nowoczesnych systemów w transporcie masowym dla branży beverage i napojów alkoholowych. Ceniony jest za innowacyjność i stosowanie opatentowanych i unikalnych na rynku rozwiązań, które gwarantują bezpieczne dostawy substancji płynnych. Należą do nich flexitanki, jedno i wielowarstwowe, o różnej wielkości i przeznaczeniu. Na przykład flexitank Pulse dedykowany jest przewozom płynów o dużej gęstości lub z tendencją do krzepnięcia. Zastosowana tu technologia umożliwia szybkie zmieszanie gęstych cieczy i zapobiega osadzaniu się osadów na dnie. Do transportu płynów o wysokiej lepkości wykorzystywany jest flexitank Heat. Wyposażony w grzewczą wkładkę pozwala na załadunek i rozładunek w temperaturze do 90°C.

Flexitank do kontenerów 40’ służy do masowego transportu substancji płynnych, tj. produkty mleczne, soki owocowe czy piwo, w warunkach chłodniczych i temperaturze otoczenia (-30°C/+30°C). Zastosowane tu rozwiązanie zapobiega nadmiernym ruchom płynu. Flexitank I-Shield, z wewnętrzną warstwą ochronną wykonaną z alkoholu etylowinylowego (EVOH), stosowany jest do przewozu np. białych olejów. Ciekawymi rozwiązaniami są też flexitank E-Shield do transportu masowego płynów, które łatwo się utleniają, jak oliwa z oliwek czy Vinbulk dla dostaw wina. Wykorzystane w nich technologie chronią przed utlenianiem, zanieczyszczeniem i przenikaniem pary wodnej.