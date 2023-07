Agresywne ryby atakują i podgryzają turystów kąpiących się w śródziemnomorskich wodach u wybrzeży wysp Majorka i Minorka. W ostatnim czasie dochodzi do coraz większej liczby zgłoszeń poszkodowanych - poinformowały lokalne media Balearów.

Według relacji turystów ryby są niewielkich rozmiarów, ale atakują blisko brzegu i gryzą do krwi.

Dziennik "Ultima Hora" poinformował o kilkunastu przypadkach pogryzień przez ryby w ciągu jednego dnia na południowo-wschodnim wybrzeżu Majorki. Niektórzy turyści z krwawiącymi ranami musieli korzystać z pomocy ratownika.

W połowie lipca do podobnych incydentów doszło na drugiej co do wielkości wyspie archipelagu, Minorce. Jeden z turystów odniósł większe rany na nodze.

"To było tylko kilka metrów od brzegu, byłem zaskoczony natarczywością tych ryb; odgryzły mi kawałek mięśnia na nodze" - powiedział lokalnemu dziennikowi "Menorca" turysta z Barcelony spędzający wakacje na popularnej plaży Cala Blanca na zachodzie wyspy. "Zostałem podgryziony cztery lub pięć razy, w tym dwa razy do krwi. Od tego czasu boję się wchodzić do wody" - dodał.

Do podobnych incydentów doszło na kilku innych plażach Minorki. Wtedy lokalne władze poinformowały, że podgryzającymi plażowiczów rybami były popularne w Morzu Śródziemnym sargusy (Diplodus sargus).

Jest to przybrzeżny gatunek żyjący na skalistych dnach, najczęściej mierzący 15 cm długości (choć zdarzają się osobniki mierzące 45 cm), o srebrnoszarym ubarwieniu i pionowych czarnych pręgach. W małym otworze gębowym mają od 8 do 10 zębów tnących oraz dwa rzędy zębów trzonowych, które pozwalają im rozgniatać skorupy mięczaków i krabów. Jednak plażowiczów może podgryzać nie tylko ten gatunek ryb, ale także inne żyjące w Morzu Śródziemnym, jak rogatnice czy oblaty. W większości przypadków ugryzienia nie są silne ani bolesne i nie powodują niepokojących objawów; najczęściej wystarczy zastosowanie środka antyseptycznego.

Zdaniem ekspertów do ataków ryb dochodzi zwykle na początku lata, kiedy samce pilnują samic składających ikrę do zagłębień w piasku.

Z Saragossy Grażyna Opińska