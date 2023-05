W związku z nasilającą się w Hiszpanii suszą tysiące sztuk bydła trafiły w ostatnich miesiącach do ubojni. Ich właściciele twierdzą, że wraz z niedoborami wody i paszy przedwczesny ubój zwierząt jest jedyną możliwą opcją. Nasilającej się suszy towarzyszą apele hiszpańskich duchownych do wiernych o modlitwę o deszcz

Zjawisko to, jak odnotował w poniedziałek dziennik "El Mundo", jest widoczne szczególnie we wspólnocie autonomicznej Kastylii i Leonu, na zachodzie kraju, należącej do hiszpańskiej czołówki pod względem liczby sztuk bydła hodowlanego.

W ciągu ostatnich dwóch lat, jak obliczyła gazeta, w regionie tym do przedwczesnego uboju wymuszonego suszą skierowano około 40 tys. sztuk bydła.

Lokalny hodowca Joaquin Gargallo szacuje, że wraz z wojną na Ukrainie i rosnącą spekulacją ceny pasz wzrosły tam trzykrotnie. Powodem trudności jest też niedobór wody.

Powołująca się na meteorologów telewizja La Sexta zauważa, że niski opad deszczu doprowadził do ekstremalnej suszy w Hiszpanii, w której w porównaniu do minionych dekad poziom wód w większości rzek jest dziś mniejszy o 75 proc.

"Wilgotność terenu na głębokości 0-40 cm jest dziś praktycznie na poziomie zera", szacuje hiszpańska meteorolog Joanna Ivars.

Nasilającej się suszy towarzyszą apele hiszpańskich duchownych do wiernych o modlitwę o deszcz. Na początku maja biskupi ogarniętej suszą Andaluzji, na południu, poprosili lokalne wspólnoty parafialne o kierowanie do Boga próśb w tej intencji.

"Znaleźliśmy się w okolicznościach ekstremalnej suszy. Musimy zwracać się do Boga i Najświętszej Maryi Panny o ten tak bardzo potrzebny nam dziś deszcz", napisali w liście do wiernych andaluzyjscy biskupi.

Od kwietnia nabożeństwa w intencji opadów prowadzone są również na terenie Katalonii. Poprosił o nie ordynariusz archidiecezji Barcelony kardynał Josep Omella, przestrzegając, że brak wody, który dziś dotyka głównie rolników i ludzi żyjących na wsi prędzej czy później odbije się też na życiu mieszkańców miast.

Marcin Zatyka