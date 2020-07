Holandia: Protest rolników przeciw ograniczeniom ekologicznym

Po zamknięciu restauracji w ich kraju Belgowie jeżdżą do lokali w Holandii

Rolnicy domagają się od rządu porzucenia planów ograniczenia emisji tych przyczyniających się do efektu cieplarnianego związków chemicznych. Argumentują, że nowe regulacje zmusiłyby ich do ograniczenia zawartości białka w paszy zwierząt hodowlanych, co odbiłoby się na zdrowiu zwierząt i zmniejszyło ilość produkowanego mleka.

Protesty związane z planowaną redukcją emisji tlenków azotu odbywają się z różną intensywnością od października zeszłego roku. Do największych z nich doszło w lutym, gdy do Hagi przyjechały tysiące rolników - przypomina AP. Dodaje, że obecnie, po przerwie wymuszonej ograniczeniami związanymi z epidemią, manifestacje znów nabierają tempa.

Holenderscy farmerzy często blokowali autostrady i drogi, powoli przemieszczając się po nich w kolumnach traktorów. Lokalne władze w De Bilt, gdzie odbywało się środowe zgromadzenie, zakazały poruszania się po miejscowości pojazdami rolniczymi, dlatego protestujący przyjechali na miejsce samochodami osobowymi i półciężarówkami.

Niektórzy z nich narzekali na to ograniczenie, zaznaczając, że demonstracje z udziałem traktorów zwracają większą uwagę opinii publicznej i dlatego ich postulaty są szerzej słyszane.

Organizacje zrzeszające rolników podkreślają, że władze Holandii traktują tę branżę niesprawiedliwie, ponieważ na inne sektory nie zostaną nałożone kosztowne ograniczenia związane z ograniczeniem emisji tlenków azotu - pisze AP.

Lobby producentów rolnych w Holandii jest bardzo silne ze względu na wagę tego sektora dla całej krajowej gospodarki - tłumaczy agencja. Według danych ministerstwa rolnictwa eksport tej branży w 2019 r. był wart 94,5 mld euro.