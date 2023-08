Nie ma mowy o sprzedaży lotniska Chopina w Warszawie, nie można go prywatyzować - zapewnił w poniedziałek w TVP Info pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Wskazał, że jest to zagwarantowane ustawą.

Jak podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, na CPK "niewątpliwie zostanie przeniesiony główny ruch komercyjny". "To jest elementarz prowadzenia tego rodzaju projektów inwestycyjnych na całym świecie" - stwierdził w poniedziałkowej audycji TVP Info.

Dodał, że wtedy przyjdzie moment decyzji, co dalej z portem lotniczym Chopina, który "może zarówno pozostać lotniskiem", jak i - "za te 5-7 lat, jeśli taka będzie decyzja - przeznaczony być na inne cele".

"Natomiast nie ma mowy o sprzedaży (lotniska Chopina w Warszawie - PAP). To zagwarantowaliśmy i to wpisaliśmy do ustawy, że nie można prywatyzować Okęcia, że nie można sprzedawać udziałów spółki, które Okęcie prowadzi, innym podmiotom niż podmioty w 100 proc. należące do Skarbu Państwa" - zapewnił, pytany czy lotnisko Chopina zostanie zlikwidowane.

W poniedziałek podczas Campus Polska posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński poinformowali, że PiS realizuje od wielu lat plan likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Podkreślali, że odbywa się to bez konsultacji z samorządem stolicy, mieszkańcami miasta i aglomeracji warszawskiej.

Horała wyjaśnił, że grunty, na których znajduje się warszawskie lotnisko zyskały uregulowany status prawny i zostały wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji (art. 12 ust 6 ust. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK).

W ocenie Horały CPK jest bezpośrednią konkurencją dla "hubowych" lotnisk kontynentalnych, które obecnie obsługują teren Polski i pasażerów z Polski. "Są to lotniska zagraniczne, przede wszystkim niemieckie. Nawet nie tyle Berlin, co Frankfurt i Monachium" - powiedział Horała. Według niego to są "konkretne pieniądze, biznes, miejsca pracy, wpływy z podatku, które z obsługi rynku polskiego są zarabiane w Niemczech".

Jak dodał, "ponad 80 proc. towarów transportowanych drogą lotniczą na potrzeby polskiej gospodarki jest przeładowywane przez lotniska poza Polską, głównie w Niemczech".

Horała pytany czy widzi kontekst kampanijny w stwierdzeniu, że Warszawiakom to lotnisko zostanie odebrane, odpowiedział: "Tak. Wierutna bzdura, bo nie będzie odebrane".

Posłowie KO poinformowali w poniedziałek, że według ich ustaleń "lada dzień" mają zostać przekazane grunty lotniska Chopina do CPK. "Potem powołają spółkę celową i te grunty do niej trafią" - poinformował Joński. Posłowie dodali, że teren lotniska obejmuje ponad 600 ha. Ich zdaniem teren lotniska może być warty ok. 10 mld zł.

Uczestnicy Campusu pytali posłów Szczerbę i Jońskiego, czy po wyborach projekt budowy CPK będzie kontynuowany. Odpowiedzieli, że "trzeba będzie zrobić audyt i się nad tym zastanowić". Przyznali, że sam pomysł budowy kolei do CPK "jest ciekawy" ale także wymaga zweryfikowania i namysłu.