Hortimex chce wejść w produkcję zaawansowanych surowców spożywczych

W Polsce nie ma dziś zbyt wiele produkcji zaawansowanych surowców spożywczych. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby pójść nie tylko w kierunku obrotu, ale też produkowania surowców bądź ich przetwarzania, co pomoże generować lepszą rentowność biznesu - mówi nam Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex.

Jak informowaliśmy w tekście Fundusz Avallon przejmuje Hortimex. W planach przejęcia nie tylko w Polsce Avallon, łódzki fundusz private equity, kupił w ramach transakcji M&A pakiet udziałów w spółce Hortimex specjalizującej się we wdrażaniu specjalistycznych surowców dla branży spożywczej.

Mateusz Kowalewski, prezes firmy Hortimex opowiedział nam, jak doszło do tej transakcji.

- Współpraca z funduszem inwestycyjnym to dla niego zupełnie nowe doświadczenie. Na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie otrzymywaliśmy różnego rodzaju propozycje zbycia udziałów w spółce, najczęściej od inwestorów branżowych. Zastanawialiśmy się, na ile to może być dla nas korzystne. W 2021 roku doszliśmy do wniosku że dobrze byłoby pomyśleć o współpracy z funduszem żeby pozyskać pewnego rodzaju dźwignię do szybszego rozwoju - mówi.

Jak doszło do współpracy Avallona i Hortimeksu?

Prezes Hortimeksu wskazuje, że rozmowy z Avallonem przebiegały w duchu partnerstwa.

- Pewnie gdyby Avallon miał inną wizję to byśmy się nie dogadali. Jedną z naszych największych wartości jest zmotywowany, zwarty i pracujący na wysokim poziomie zespół. Tworzą go ludzie zdeterminowani żeby rozwijać to, co robimy. Przez wiele lat budowaliśmy tę wartość i chcemy to kontynuować, a współpraca z Avallonem daje na to szanse. Jest to partnerski układ - dodaje.

Hortimex chce wejść w produkcję surowców

Kowalewski opowiedział nam także o strategicznych planach Hortimeksu i Avallonu na najbliższe miesiące i lata.

- Jednym z powodów, dla których zaprosiliśmy fundusz do współpracy jest to, że chcemy się rozwijać. Dziś jesteśmy de facto zewnętrznymi siłami sprzedaży dla partnerów, których reprezentujemy w Polsce. Ten portfel partnerów jest atrakcyjny, bo zazwyczaj są to liderzy w produkcji różnych surowców spożywczych. Nasza wizją jako zespołu było wejście w produkcję pewnych surowców. W Polsce nie ma dziś zbyt wiele produkcji zaawansowanych surowców spożywczych. Pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby pójść nie tylko w kierunku obrotu, ale też produkowania surowców bądź ich przetwarzania, co pomoże generować lepszą rentowność biznesu. W rozmowach doszliśmy także do wniosku, że dobrze byłoby poszerzyć portfolio. Dziś jesteśmy skupieni na surowcach spożywczych, ale chcemy pójść szerzej kierując ofertę także do sektora farmacji czy kosmetyków, czyli tzw. ‘life science’. Wierzymy, że nasze kompetencje i obecność na rynku spożywczym oraz kontakty na rynku europejskim pozwolą nam umieszczać produkcję nie tylko w Polsce - dodał.

