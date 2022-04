strefa premium

Hortimex: Fundusz daje nam możliwość znaczącego zwiększenia naszego biznesu

Fundusz Avallon przejął pakiet udziałów w firmie Hortimex. O tym, jaki jest plan na współpracę funduszu z firmą Mateusza Kowalewskiego opowiedzieli nam przedstawiciele obu stron tej transakcji.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 21-04-2022, 15:53

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu firmy Hortimex przyznaje, że współpraca z funduszem inwestycyjnym to dla niego zupełnie nowe doświadczenie. fot. PTWP

Hortimex o współpracy z Funduszem Avallon

- Na przestrzeni ostatnich lat niejednokrotnie otrzymywaliśmy różnego rodzaju propozycje zbycia udziałów w spółce, najczęściej od inwestorów branżowych. Zastanawialiśmy się, na ile to może być dla nas korzystne. W 2021 roku doszliśmy do wniosku że dobrze byłoby pomyśleć o współpracy z funduszem żeby pozyskać pewnego rodzaju dźwignię do szybszego rozwoju - mówi.