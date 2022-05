Hortimex: Wszyscy podnoszą ceny. Jednak dzisiaj najważniejsza jest dostępność towarów

- Pandemia i wojna w Ukrainie to dla nas wyzwania, nie kryzysy. Zwiększyliśmy czujność, reagujemy na turbulecje, które oczywiście są - ale wiemy, że musimy się z tym mierzyć - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Mateusz Kowalewski, prezes zarządu firmy Hortimex.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu firmy Hortimex przyznaje, że mając jako partnera instytucję finansową łatwiej jest realizować plany rozwoju/fot. PTWP

Hortimex to specjalistyczne przedsiębiorstwo wspierające producentów zaawansowanych składników spożywczych oraz producentów żywności. Dotąd, przez blisko 30 lat, Hortimex był firmą rodzinną.

Jednak w kwietniu 2022 r. Fundusz Avallon przejął pakiet udziałów w firmie Hortimex. Co to oznacza?

Jak Hortimex mierzy się z wyzwaniami związanymi z: zaburzeniami w łańcuchach dostaw, brakiem dostępności towarów, rosnącymi cenami produktów?

Avallon kupuje Hortimex. Co to oznacza?

- Dla nas to możliwość przyspieszenia. Mamy pewne plany, które będzie nam łatwiej zrealizować, mając jako partnera instytucję finansową. To są plany związane z dalszym rozwojem. Chcemy m.in. poszerzyć naszą aktywność również w branżach, w których obecnie albo nas nie ma albo działamy z nich symbolicznie - np. farmacja albo kosmetyki. Tutaj droga rozwoju wiedzie poprzez połączenia i akwizycje. Chcemy znaleźć podmioty, które działają w tych sektorach i wspólnie z nami zechcą tworzyć szeroką ofertę. Poza tym chcemy wejść w produkcję, szczególnie składników żywności, bo na tych znamy się najlepiej - zapewnia Mateusz Kowalewski.

Hortimex - kryzysy to wyzwania

- To, co wielu z nas nazywa kryzysami, my traktujemy jako część rzeczywistości. My jako firma i zespół nie rozpatrujemy minionych 3 lat w kategorii kryzysu. Raczej traktujemy to jako wyzwanie. Pandemia spowodowała, że szybko przeorganizowaliśmy biznes. Rok pandemiczny był dla nas dobry, zwiększyliśmy sprzedaż o ok. 12 proc. Z kolei wybuch wojny w Ukrainie nie miał wpływu na nasz biznes. Staramy się być przygotowani na to, co może się wydarzać. Zwiększyliśmy czujność, reagujemy na turbulecje, które oczywiście są - ale wiemy, że musimy się z tym mierzyć - i mierzymy się z zaburzeniami w łańcuchach dostaw, ograniczeniem lub brakiem dostępności towarów i rosnącymi cenami - zapewnia Mateusz Kowalewski.

