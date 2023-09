Biznes i technologie

HREIT: sprzedaż mieszkań prawie trzy razy wyższa, a popyt na kredyty cztery razy wyższy niż w ub.r.

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 13:31

W porównaniu do sytuacji z 2022 r. sprzedaż mieszkań w sierpniu br. była prawie trzy razy wyższa, a popyt na kredyty cztery razy wyższy. To efekt niskiej bazy sprzed roku, znacznego ułatwienia dostępu do kredytów oraz rządowego programu mieszkaniowego - wynika z analizy HRE Investment Trust.