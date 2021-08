Huxit?! Większość Węgrów nie chce wyjść z UE

Badanie opinii publicznej wykazało, że mieszkańcy nie chcą huxitu, a we wtorek wykluczył go także szef dyplomacji Peter Szijjarto.

Dyskusję sprowokował komentarz, który ukazał się w ubiegłą niedzielę na prorządowym portalu Magyar Nemzet. Publicysta Tamas Fricz w tekście zatytułowanym "Czas porozmawiać o huxicie" pisał o "bezprecedensowej i skoordynowanej w sposób wcześniej niespotykany serii ataków UE i Zachodu" w związku z węgierską ustawą o ochronie dzieci.

Węgry poza UE?

Chodzi o ustawę z 15 czerwca, w której zapisano, że szkolne zajęcia, podejmujące kwestie seksualności, nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze. Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm.

Komisja Europejska w związku z ustawą wszczęła postępowanie o naruszenia prawa UE przeciwko Węgrom "w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ". Jak podała KE, ustawa określa "szereg restrykcyjnych i dyskryminacyjnych środków", a w szczególności zakazuje dostępu lub ogranicza dostęp osobom poniżej 18. roku życia do treści, które promują i przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm oraz wprowadza obowiązek zamieszczenia specjalnej adnotacji na książkach dla dzieci zawierających treści LGBTIQ.

Fricz napisał: "(…) nadszedł czas, byśmy poważnie rozważyli nasze ewentualne wystąpienie z mającego tysiące niedoskonałości, wykazującego objawy imperialne i ewidentnie traktującego kraje Europy Wschodniej i Środkowej z góry sojuszu. Dotarliśmy bowiem do granicy: globalna elita finansowa i kierowane przez nią instytucje unijne - Komisja (Europejska), parlament, trybunał i częściowo Rada Europejska - naprawdę się zawzięły, żeby dać nam nauczkę. Mało tego: żeby nas ukarać.(…) A oczywiście ostatecznym narzędziem jest odebranie pieniędzy".

Publicysta wyraził pogląd, że są mocne przesłanki, mogące przemawiać przeciwko członkostwu w UE. Po pierwsze radyklanie zmieniły się w UE priorytety i "mainstreamowe elity globalistyczno-liberalne" chcą przeobrazić ją w coś zupełnie innego, zagrażając suwerenności i niezależności krajów członkowskich.

Węgry - konsekwencje ewentualnego wystąpienia z UE

Ponadto obawy o utratę więzów gospodarczych z UE - ze szczególnym uwzględnieniem obecności na Węgrzech trzech gigantów motoryzacyjnych: Audi, BMW i Mercedesa - po ewentualnym wystąpieniu z UE jego zdaniem się nie urzeczywistnią, bo dla firm liczy się zysk, a skoro produkcja na Węgrzech im się opłaca, nie będą działać na własną szkodę. W dodatku władze Węgier prowadzą politykę "otwarcia na Wschód", by ich gospodarka stała "na kilku nogach" - ocenia komentator.

Co jednak jego zdaniem najważniejsze, Unii nie spajają już chrześcijańskie normy moralne. "Rozeszły się nasze drogi, podczas gdy Zachód świadomie - podkreślam: świadomie! - zrywa z chrześcijańską moralnością i systemem wartości i zamiast tego stawia sobie za cel budowę kosmopolitycznego, bezosobowego społeczeństwa światowego, opartego o pozbawioną hamulców przyjemność własną i samozniszczenie, to my, Węgrzy, Polacy i mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej, obstajemy przy naszych tysiącletnich fundamentach kulturalnych i religijnych" - napisał Fricz.

Temat przynależności do UE poruszali też ostatnio przedstawiciele władz. Szef parlamentu Laszlo Koever powiedział na początku lipca, że gdyby referendum w sprawie członkostwa w UE odbyło się teraz, "na pewno zagłosowałby przeciwko".

Minister finansów Mihaly Varga oznajmił natomiast, że zagłosowałby w referendum za członkostwem. Zastrzegł jednak, że pod koniec obecnej dekady, gdy Węgry staną się w UE płatnikiem netto, "może się pojawić nowy pogląd na tę kwestię. Zwłaszcza jeśli brukselskie ataki w powodu wyboru wartości będą nieustannie trwały. Wróćmy do tematu za kilka lat!".

Choć premier Viktor Orban nie wypowiadał się ostatnio na ten temat, przedstawiciele opozycji uznali, że komentarz Magyar Nemzet został przez niego zainspirowany. Na przykład współprzewodnicząca lewicowo-ekologicznej Partii Dialog Timea Szabo oświadczyła, że "odtąd ci, którzy głosują na Orbana, głosują też za końcem członkostwa w Unii".

Pytany o tę kwestię we wtorek na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto powiedział: "Węgry są i pozostaną członkiem Unii Europejskiej".

Lipcowy sondaż ośrodka Median wykazał, ze większość Węgrów nie chce wystąpić z Unii. Członkostwo popiera 83 proc. respondentów, a jest mu przeciwnych 11 proc. Gdyby dziś zorganizowano referendum na temat członkostwa w UE, 79 proc. ankietowanych opowiedziałoby się za, a 13 proc. przeciw.