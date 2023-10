Musimy wprowadzić autopoprawką do budżetu pierwsze nasze konkrety; to jest podwyżka dla nauczycieli i kwota wolna – powiedziała w piątek w TVN24 wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Dzień po utworzeniu nowego rządu jesteśmy w stanie zdjąć blokadę z KPO - dodała.

"Mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia. Musimy wprowadzić autopoprawką do budżetu pierwsze nasze konkrety. To jest podwyżka dla nauczycieli i to jest kwota wolna. Chcemy realizować swoje 100 konkretów i nasi koalicjanci chcą realizować swoje zapowiedzi" - powiedziała Izabela Leszczyna.

Przyznała, że nowy rząd, złożony z przedstawicieli opozycji, nie zdąży całkowicie przebudować przygotowanego przez gabinet Mateusza Morawieckiego projektu budżetu na 2024 r., zwłaszcza że ustawa musi zostać przyjęta przed końcem stycznia.

"Na pewno złożymy autopoprawki rządowe, które pozwolą na realizację pierwszych konkretów" - zapowiedziała wiceszefowa PO.

Zapewniła jednocześnie, że powołanie nowego rządu złożonego z przedstawicieli dotychczasowej opozycji doprowadzi do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). "Dzień po utworzeniu nowego rządu jesteśmy w stanie zdjąć blokadę z KPO" - powiedziała wiceprzewodnicząca PO.

Zapewniła jednocześnie, że doprowadzi to m.in. do "odzyskania wiarygodności".

"Co się wtedy dzieje? Wzmacnia się polski złoty" - mówiła. "Proszę pomyśleć, jak umocni się polski złoty, kiedy okaże się, że będą pieniądze z KPO, będą inwestycje, będzie przestrzegane prawo. To spowoduje spadek inflacji, czyli niższe koszty obsługi długu i mniejsze raty dla kredytobiorców" - dodała Leszczyna.