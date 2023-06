W trakcie lotów o 37 proc. wzrosła liczba incydentów z pasażerami w ubiegłym roku wobec 2021 r. - wynika z najnowszych danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA). Pasażerowie np. nie przestrzegali zakazu palenia papierosów, używali obelg.

Jak podała IATA, dane pokazują, że w 2022 r. zgłaszano jeden niesforny incydent na każde 568 lotów, w porównaniu z jednym na 835 lotów w 2021 r.

"Najczęstsze kategorie incydentów w 2022 r. dotyczyły nieprzestrzegania przepisów, a także obelg słownych i zatrucia. Incydenty związane z przemocą fizyczną pozostają bardzo rzadkie, ale odnotowały alarmujący wzrost o 61 proc. w stosunku do 2021 r., występując raz na 17 200 lotów" - wskazała IATA.

Jak podkreśla zastępca dyrektora generalnego IATA Conrad Clifford, "wzrastająca tendencja do incydentów z niesfornymi pasażerami jest niepokojąca". "Pasażerowie i załoga mają prawo do bezpiecznego i bezproblemowego pobytu na pokładzie. W tym celu pasażerowie w trakcie rejsu muszą przestrzegać instrukcji załogi samolotu" - podkreślił Clifford. I jak dodał, choć załogi są dobrze wyszkolone w radzeniu sobie z niesfornymi pasażerami, to jednak niedopuszczalne jest, aby obowiązujące dla wszystkich zasady bezpieczeństwa były nieprzestrzegane przez niewielką liczbę pasażerów. "Nie ma usprawiedliwienia dla nieprzestrzegania instrukcji załogi w trakcie lotu" - zaznaczył.

IATA zauważa w swojej analizie, że początkowo, po zniesieniu pandemicznego obowiązku noszenia maseczek przez pasażerów w trakcie lotu, incydenty na pokładach samolotów spadły. Jednak potem ich częstotliwość zaczęła ponownie rosnąć i w rezultacie w 2022 r. odnotowano ok. 37 proc. wzrost incydentów wobec 2021 r. Najczęstsze z nich dotyczyły palenie papierosów, e-papierosów - zaciągania się nimi w kabinie lub toaletach; niezapinania pasów bezpieczeństwa, przekroczenia limitu bagażu podręcznego lub przechowania bagażu niezgodnie z przepisami lub spożywania własnego alkoholu w trakcie rejsu.

IATA zrzesza około 300 linii lotniczych, w tym PLL LOT, odpowiadających za 83 proc. światowego ruchu lotniczego.