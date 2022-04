ID Logistics finalizuje przejęcie Kane Logistics

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił zakończenie procesu przejęcia 100% udziałów amerykańskiej firmy Kane Logistics.

Autor: opr. RW

Data: 11-04-2022, 14:18

ID Logistics finalizuje przejęcie Kane Logistics

Kane Logistics to firma wyspecjalizowana w logistyce kontraktowej i usługach magazynowych z wartością dodaną, założona w 1930 r. w Stanach Zjednoczonych przez rodzinę Kane. Od 2019 r. Kane Logistics przyspieszył proces transformacji, tak aby stać się głównym graczem w amerykańskiej logistyce kontraktowej, współpracującym głównie ze znanymi producentami dóbr konsumpcyjnych, żywności i napojów oraz specjalistami handlu detalicznego.

Rynek amerykański

Za przeprowadzenie zmian odpowiadał zespół menadżerów, z solidnym doświadczeniem operacyjnym zdobytym w dużych firmach zajmujących się logistyką kontraktową, tj. Ryder czy Jacobson Companies (firma logistyczna z siedzibą w USA, przejęta w 2014 r. przez Norbert Dentressangle).

Od 2019 r. Kane Logistics odnotowywał rocznie wzrost przychodów o 20%, osiągając poziom 235 mln USD w 2021 r. Obecnie posiada 20 centrów logistycznych w całym kraju (szczególnie w Pensylwanii, Georgii, Ohio, Illinois i Kalifornii) o powierzchni 725 tys. m².

Zbliżenie kultur korporacyjnych

Przejęcie Kane Logistics ma duże znaczenie ze względu na bliskość kultur korporacyjnych, uzupełniające się portfolio klientów oraz szerokie możliwości współpracy biznesowej z ID Logistics. Kane Logistics prezentuje model biznesowy bardzo podobny do modelu ID Logistics: „asset light", dedykowane magazyny, rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdego klienta. To samo podejście do obsługi klientów w oparciu o zasadę „key account” umożliwi oferowanie wspólnych rozwiązań w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Po połączeniu z dotychczasową działalnością ID Logistics w Stanach Zjednoczonych, nowy oddział w 2021 r. osiągnie obroty na poziomie 350 mln USD pro forma. Jego zróżnicowane portfolio klientów obejmie firmy z branży dóbr konsumpcyjnych, retail i e-commerce. Obecnie ID Logistics US zatrudnia blisko 3 tys. pracowników w 26 oddziałach, zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nowy dyrektor generalny ID Logistics US

ID Logistics powierza zespołom Kane Logistics zarządzanie całą swoją działalnością w Stanach Zjednoczonych.

Stan Schrader, dyrektor handlowy Kane Logistics, został mianowany dyrektorem generalnym ID Logistics US. Jego celem ma być utrzymanie wysokiego poziomu wzrostu organicznego i wdrożenie synergii biznesowych wynikających z fuzji. Stan Schrader przywiązuje dużą wagę do jakości usług świadczonych klientom.

- Jestem bardzo zadowolony i zmotywowany do zarządzania nową jednostką biznesową w Ameryce Północnej. ID Logistics oferuje nam wyjątkową możliwość kontynuacji rozwoju na naszym rynku i wnosi uzupełniające know-how do działalności Kane Logistics. Bliskość kultury i strategii naszych firm jest po prostu niesamowita i stanowi prawdziwą gwarancję przyszłego sukcesu - mówi Stan Schrader.

Duże ambicje ID Logistics w Stanach Zjednoczonych

Dwa lata po wejściu na rynek amerykański, po przejęciu operacji logistycznych Nespresso, Grupa ID Logistics zapewniła sobie nowe możliwości i środki do realizacji ambicji w regionie o tak dużym potencjale. Wielkość ID Logistics po akwizycji, sposób zarządzania i organizacja powinny umożliwić wypracowanie synergii biznesowych. Zapewnią też silny wzrost w rejonie, który w perspektywie średnioterminowej będzie stanowić znaczącą część działalności Grupy.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, zapewnia: Przejęcie Kane Logistics stanowi nowy, strategiczny krok w historii naszej Grupy. Otwiera przed nami nowe, obiecujące możliwości rozwoju, szczególnie w zakresie obsługi klientów z branży przemysłowej i dóbr konsumpcyjnych. Zyskaliśmy zespół doświadczonych i dynamicznych menedżerów, którzy są oddani naszym wartościom.