ID Logistics inwestuje w sztuczną inteligencję

ID Logistics, jeden z wiodących międzynarodowych operatorów logistyki kontraktowej, zgodnie ze strategią, inwestuje w najnowocześniejsze rozwiązania, wspierające obsługę procesów magazynowych. Operator wdrożył 80 inteligentnych robotów LocusBots™ do zautomatyzowania systemu kompletacji zamówień i uzupełniania zapasów w jednym z magazynów e-commerce.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 16-12-2021, 14:35

ID Logistics inwestuje w sztuczną inteligencję

ID Logistics jest też pierwszą firmą logistyczną w Hiszpanii, która, dzięki integracji kodów Bleecker, wykorzystała sztuczną inteligencję do automatyzacji śledzenia procesów operacyjnych w magazynie.

Robotyzacja poprawi obsługę e-commerce

ID Logistics zainstalował 80 współpracujących i autonomicznych robotów LocusBots™ w swoim magazynie w Seseña k/Toledo (30 tys. mkw.), dedykowanym obsłudze nowej platformy e-commerce Woman's Secret. Ich zadaniem jest przygotowanie, ładowanie i rozładowywanie zamówień, uzupełnianie zapasów, a także automatyczna optymalizacja tras przejazdu po magazynie. Roboty, przypominające małe wózki, wyposażone są w pojemniki i kosze do odbioru różnych zamówień oraz referencji produktów. Dzięki ekranowi dotykowemu, na którym wyświetlane są towary do pobrania, współpracują z pracownikiem przygotowującym zamówienia, tym samym ułatwiając proces kompletacji i optymalizując jego wydajność.

LocusBots™ są w stanie samodzielnie przemieszczać się do miejsc kompletacji. Obliczają optymalną drogę przejazdu i automatycznie zapamiętują najbardziej efektywne trasy. Wszystkie te informacje są przekazywane innym robotom. To zwiększa ich produktywność, przy optymalizacji przejazdów. Pracownicy magazynowi mogą współpracować z kilkoma robotami, co ułatwia im realizację różnych zamówień i zadań w tym samym czasie.

Zastosowana technologia pozwala na zaoszczędzenie 40 proc. czasu pracy, w porównaniu z konwencjonalną metodą kompletacji zamówień. Wykorzystanie wspomaganych robotów kompletacyjnych i wielozadaniowych, zamiast wózków obsługiwanych ręcznie, zmniejsza wysiłek fizyczny pracowników. LocusBots™ wyposażone są w czujniki Lidars i sztuczną inteligencję, dzięki czemu wizualizują otoczenie, wykrywając obecność pracowników i innych obiektów. Także i te informacje przekazywane są innym robotom, co pozwala na optymalizację tras przejazdów.

Mniej błędów dzięki technologii

Dzięki zastosowaniu tej innowacji i wykorzystaniu robotów ID Logistics rozpoczyna kolejny etap automatyzacji procesów i zabezpieczania operacji magazynowych. Rozwiązanie, które w prosty sposób można zintegrować z systemem WMS, nie wymaga specjalnego rozplanowania magazynu, co bardzo ułatwia jego wdrożenie. Raporty zarządcze przesyłane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można bardzo dokładnie monitorować wskaźniki wydajności magazynu.

Aby zminimalizować błędy w przygotowaniu zamówienia, robot najpierw wykrywa język używany przez osobę kompletującą, co zapewnia lepsze zrozumienie i interakcję. Następnie na ekranie wyświetlane są zdjęcia towarów do pobrania i wskazywane jest miejsce, gdzie należy je ustawić. To zwiększa efektywność preparacji, poprawia też proces szkolenia pracowników.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy w różnych magazynach Grupy ID Logistics zostanie wdrożonych łącznie 120 takich robotów.

Sztuczna inteligencja w magazynie

Kolejna innowacja, oparta o integrację kodów Bleecker, wdrażana jest przez ID Logistics w magazynie Azuqueca de Henares w Guadalajara. Tym samym operator jest pierwszą firmą logistyczną w Hiszpanii, która zastosuje sztuczną inteligencję do automatyzacji śledzenia wszystkich typowych procesów zarządzania magazynem.

Technologia została opracowana przez Bleecker Technologies, organizację założoną przez wykładowców z Uniwersytetu w Murcji, specjalizujących się w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (machine learning). Kody Bleecker to nowe etykiety wizualne oparte na wzorach specjalnie zaprojektowanych tak, aby umożliwić dokładną identyfikację kodu. Ten inteligentny system składa się z oprogramowania i kamer o wysokiej rozdzielczości, zainstalowanych w różnych częściach magazynu, szczególnie w strefach tranzytowych. Kamery wykrywają kody Bleecker umieszczone na opakowaniach, paletach lub urządzeniach przeładunkowych. Algorytmy sztucznej inteligencji identyfikują i kontrolują wszystkie ruchy wykryte przez kamery. Analizy rozładunków i załadunków towarów oraz ruchów urządzeń wykorzystywane są do sprawdzania identyfikowalności każdego produktu w czasie rzeczywistym.

W porównaniu z innymi, bardziej tradycyjnymi metodami (kody kreskowe, kody QR, technologia RFID, in.), kody Bleecker pozwalają na monitorowanie magazynu 360° w czasie rzeczywistym. Zapewniają pełną kontrolę identyfikowalności wszystkich procesów, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym oraz identyfikację przemieszczanych towarów. Dzięki temu rozwiązaniu, ID Logistics zwiększy wydajność całego procesu logistycznego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości popełnienia błędu ludzkiego, od przyjęcia towaru do jego wysyłki do odbiorców w Hiszpanii.

W ciągu najbliższych miesięcy, ID Logistics planuje wdrożenie tej innowacyjnej technologii w kolejnych pięciu magazynach w Hiszpanii. Docelowo ma być stosowana w ponad 64 magazynach w Hiszpanii i Portugalii.