ID Logistics operatorem logistycznym światowego lidera na rynku e-commerce

Powierzchnia Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie k/Wrocławia, uruchomionego operacyjnie w sierpniu br., wynosi 42 tys. mkw. Zespół ID Logistics odpowiada za efektywne i kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, od momentu przyjęcia towarów do ich przygotowania do dystrybucji, wraz z usługami o wartości dodanej. W magazynie obsługiwany jest szeroki i zróżnicowany asortyment artykułów. Kluczowe znaczenie ma dostępność konkretnych produktów, niezawodność obsługi oraz zagwarantowanie krótkiego czasu dostawy do klientów końcowych, indywidualnych i biznesowych, zgodnie z warunkami zamówienia złożonego na platformie sprzedażowej. Do zadań ID Logistics należało także uruchomienie tego obiektu, co warto podkreślić, w błyskawicznym tempie, biorąc pod uwagę wielkość projektu oraz planowane terminy rozpoczęcia obsługi operacyjnej pierwszych zamówień internetowych.

- Rozpoczęcie tak skomplikowanej logistyczne operacji w ciągu niespełna dwóch miesięcy, pod dużą presją czasu, stanowiło jedno z największych jak do tej pory w historii ID Logistics Polska wyzwanie, które udało nam się zrealizować z sukcesem. Dziękujemy naszemu klientowi za zaufanie w powierzeniu nam tak fantastycznego projektu. Mamy nadzieję, że jego realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju naszego klienta, ugruntuje też pozycję ID Logistics na polskim rynku usług logistycznych, nie tylko jako lidera w obsłudze branży retail, ale także e-commerce – podkreśla Sylwia Dunn, business development director, ID Logistics Polska.

Szybka i sprawna obsługa zamówień internetowych

Obecnie w podwrocławskim Centrum Logistyki E-commerce pracuje ponad 500 osób. W magazynie operacje realizowane są przez 7 dni w tygodniu, w trybie trzyzmianowym. Codziennie do Krajkowa dostarczanych jest średnio 25 tys. sztuk różnego rodzaju artykułów, a obsługiwanych i przygotowywanych do dystrybucji jest ponad milion referencji (sztuk). Aby zoptymalizować proces kompletacji utworzono ponad 260 tys. miejsc kompletacyjnych, cały proces przygotowania produktów do wysyłki wspiera 60 stacji pakowania przesyłek. Wśród ciekawych usług, świadczonych przez zespół ID Logistics, wymienić można personalizację form pakowania, tak jak np. przygotowanie prezentów z dołączonymi indywidualnymi życzeniami urodzinowymi czy imieninowymi skierowanymi do odbiorców z Polski i całej Europy.