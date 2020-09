ID Logistics podsumowuje I półrocze 2020

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, komentuje: „W pierwszej połowie roku, naznaczonej skutkami Covid-19, zespoły ID Logistics były szczególnie dumne z tego, że w samym środku kryzysu mogły odpowiedzieć na podstawowe potrzeby logistyczne w krajach najbardziej nim dotkniętych. ID Logistics umożliwiło też klientom szybkie wznowienie działalności. W tym bezprecedensowym czasie Grupa odnotowała wzrost biznesu i wyników operacyjnych. Pierwsza połowa roku pokazała też odporność naszego modelu biznesowego i elastyczność całej organizacji. Zróżnicowane portfolio klientów, wysoka jakość partnerstw, zrównoważony i międzynarodowy zasięg oraz zaangażowanie zespołów okazały się być decydującymi atutami w przezwyciężaniu tego kryzysu”.

Zaangażowanie w działania przeciw pandemii

Wobec kryzysu zdrowotnego Grupa ID Logistics wyznaczyła sobie trzy główne priorytety:

• zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom poprzez zagwarantowanie warunków pracy spełniających najwyższe standardy zdrowotne i bezpieczeństwa,

• wspieranie klientów i ich potrzeb, niezależnie od tego, czy wolumeny obsługiwanych towarów rosły (magazyny dedykowane dystrybucji żywności, środków medycznych i higienicznych oraz e-commerce), były ograniczone lub firmy wstrzymały działalność,

• utrzymanie płynności i struktury finansowej Grupy.

Ich realizacja zapewniła Grupie zachowanie pełnej ciągłości usług i operacji.

Pierwsze sześć miesięcy - wzrost przychodów

W pierwszej połowie roku Grupa ID Logistics osiągnęła przychody w wysokości 776,6 mln EUR (wzrost o 4,3 proc., 2 proc. w ujęciu like- for-like).

We Francji, rynku macierzystym, sprzedaż wyniosła 344,1 mln EUR, niewiele mniej (-1,4 proc.) niż rok wcześniej. Po dobrym wzroście na początku roku (3,5 proc. w I kw.), w II kwartale, naznaczonym już wpływem lockdownu, odnotowano spadek o 5,9 proc.

Z kolei przychody z działalności na rynkach międzynarodowych wyniosły 432,5 mln EUR i wzrosły o 9,4 proc. w porównaniu z ub.r. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie w Ameryce Łacińskiej, zmiany związane z zakończeniem działalności w RPA (wrzesień 2019) oraz konsolidację z Jagged Peak w USA. Wyłączając te pozycje, przychody w I półroczu wzrosły o 5,4 proc. Podobnie jak we Francji, po bardzo dobrych wynikach odnotowanych w I kwartale (wzrost o 11,2 proc.), ze względu na kryzys Covid-19 w kolejnym okresie nastąpiło już spowolnienie (-0,2 proc.).

W pierwszej połowie roku Grupa uruchomiła 10 nowych magazynów (3 we Francji i 7 na świecie), zgodnie z przyjętym planem biznesowym.

Bieżący wynik operacyjny