ID Logistics rozbudowuje procesy e-commerce w Krajkowie

ID Logistics, partner logistyczny specjalizujący się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, rozszerza zakres współpracy z jednym z największych światowych liderów branży e-commerce/B2C. Przygotowując się do zwiększonej obsługi zamówień składanych online przez klientów z Polski i Europy, operator rekrutuje nowych pracowników i rozbudowuje powierzchnię magazynu, stawiając na innowacje i automatyzację procesów.

Wzrost zatrudnienia o ponad 50 proc.

Obecnie w Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie pracuje blisko 500 osób. Po wprowadzeniu zmian, wynikających z rozszerzenia współpracy i zwiększenia możliwości obsługi operacji magazynowych, liczba zatrudnionych osób ma wzrosnąć do ok. 850. Firma rozpoczęła już proces rekrutacji na różne stanowiska, kierując oferty pracy przede wszystkim do mieszkańców Wrocławia i okolic.

Małgorzata Hornig, dyrektor HR, ID Logistics, podkreśla: „Wzmacniając zespół odpowiedzialny za obsługę magazynu w Krajkowie, stawiamy nie tylko na rekrutację zewnętrzną, ale także wewnętrzną, dając naszym pracownikom nowe możliwości i duże szanse rozwoju zawodowego. Promocja wewnętrzna wyróżnia nas jako odpowiedzialnego pracodawcę”.

Firmy w znaczący sposób rozszerzą też zakres współpracy w ramach obsługi magazynowej zamówień składanych online na platformie sprzedażowej. Centrum Logistyki E-Commerce w Krajkowie ma powiększyć się o kolejne 10 tys. mkw. do poziomu 52 tys. mkw. Dodatkowa powierzchnia zostanie wykorzystana m.in. do budowy tzw. Pick Tower (antresola do składowania towarów), która zwiększy pojemność magazynu i powierzchni składowania aż o ponad 47 tys. m3. Wśród największych planowanych inwestycji wymienić można instalację w pełni zautomatyzowanej sortowni, co z kolei umożliwi podwojenie przepustowości magazynowej.

Marek Kaniera, dyrektor magazynu e-commerce w Krajkowie, uzupełnia: „W najbliższych miesiącach planujemy też wdrożenie innowacyjnego, dedykowanego rozwiązania tzw. wizualizacji składowania, które ma zwiększyć produktywność obecnych procesów magazynowych”.

Potencjał Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie

ID Logistics zarządza Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie k/Wrocławia od 2020 roku. Warto podkreślić bardzo szybkie tempo otwarcia obiektu. Operator uruchomił, przeprowadził rekrutacje zespołu i rozpoczął obsługę skomplikowanych logistycznie operacji w ciągu niespełna dwóch miesięcy. W magazynie realizowanych jest dziennie ponad 40 tys. zamówień a do dystrybucji w Polsce i Europie przygotowywanych jest milion referencji (SKU). Zespół ID Logistics odpowiada za kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi e-commerce, w tym przyjęcie towaru, składowanie, przygotowywanie zamówień, dystrybucję, zarządzanie zapasami i pakowanie. W magazynie obsługiwany jest szeroki i zróżnicowany asortyment artykułów, dostępnych na platformie sprzedażowej e-commerce.

Sylwia Dunn, business development director, ID Logistics, podsumowuje: „Ten projekt ma dla nas bardzo duże znaczenie, zarówno z punktu widzenia dalszego rozwoju jak i specjalizacji w obszarze obsługi skomplikowanych procesów e-commerce, tak jak ma to miejsce w tym przypadku. Dynamika wdrażania zmian operacyjnych przy jednoczesnym wprowadzaniu ogromnych zmian optymalizujących procesy i zwiększaniu wolumenów, stawia przed nami kolejne wyzwania, z którymi z pewnością damy sobie radę. To fantastyczny a zarazem bardzo wymagający projekt. Jesteśmy więc dumni, że spełniliśmy oczekiwania i zdobyliśmy zaufanie naszego klienta, który po rocznej współpracy, zadecydował o przedłużeniu umowy”.