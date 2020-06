ID Logistics rozszerzy zakres obsługi w największym centrum dystrybucyjnym Carrefour

Centrum dystrybucyjne Carrefour w Podkonicach Dużych zostało uruchomione operacyjnie w styczniu 2020 r., a jego sprawną obsługę zapewnia zespół blisko 600 pracowników. Do zadań ID Logistics należy składowanie, zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień w obiegu stockowym i tranzytowym oraz etykietowanie (naklejanie polskich etykiet na artykuły importowane). Stąd zaopatrywane są hipermarkety, supermarkety oraz wybrane placówki franczyzowe w centralnej i północno-wschodniej Polsce. W magazynie składowane się różne towary, od żywności, artykułów przemysłowych (m.in. kosmetyki, chemia gospodarcza, higieniczne) po odzież, tekstylia, elektronikę i artykuły sezonowe (np. wyposażenie ogrodu, akcesoria wakacyjne, zestawy świąteczne). Łącznie składowanych jest 9500 SKU (rodzaje artykułów), a w obrocie tranzytowym 25 tys. SKU.

- Centrum dystrybucyjne w Podkonicach zastąpi dwa inne magazyny Carrefour w centralnej Polsce. Jego budowa i rozruch to jeden z najważniejszych projektów rozwojowych naszej sieci. Mimo skali, jest realizowany zgodnie z planem, a nasze sklepy i klienci odczują wkrótce nową jakość zastosowanych rozwiązań logistycznych, w czym duża zasługa ID Logistics – zapowiada Adam Grochal, dyrektor supply chain, Carrefour Polska.

- Chcemy rozwijać współpracę z siecią Carrefour, naszym długoletnim klientem, proponując nowe rozwiązania, zwiększające efektywność procesów magazynowych. Teraz przygotowujemy się do rozszerzenia zakresu obsługi o kolejną grupę towarów. Chcemy też wzmocnić zespół odpowiedzialny za pracę magazynu. Rekrutacja potrwa do września, głównie na stanowiska magazyniera i operatora wózka widłowego – mówi Rafał Filip, dyrektor magazynu w Podkonicach Dużych.

61 tys. mkw. podzielone na różne strefy

W magazynie o powierzchni 61 tys. mkw. przygotowano kilka stref do składowania z 45 tys. miejsc paletowych oraz tranzytowych (crossdockingowych), podzielonych w zależności od asortymentu, np. dla produktów żywnościowych, elektroniki czy art. sezonowych. Obiekt jest dostosowany do składowania produktów wrażliwych w warunkach chłodniczych. W hali wyodrębniono 4 strefy z różnymi zakresami kontrolowanych temperatur (mięso, ryby, nabiał, owoce i warzywa). Dziennie średnio do magazynu jest dostarczanych od producentów i dostawców 8 tys. palet, natomiast do sklepów wysyłanych 4,5 tys. palet. Aby zapewnić ich sprawny załadunek i rozładunek, przygotowano 133 ramp przeładunkowych dla samochodów dostawczych.