ID Logistics rozwija obsługę e-commerce w Rosji

ID Logistics, jeden z wiodących europejskich operatorów logistyki kontraktowej, umacnia swoją pozycję na rynku usług logistycznych dedykowanych obsłudze branży e-commerce. W Rosji ID Logistics rozwija współpracę z LPP, jedną z największych polskich firm odzieżowych, zarządzając jej nowym magazynem e-commerce o powierzchni 40 tys. mkw.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 03-01-2022, 12:23

ID Logistics Rosja rozpoczął strategiczną współpracę z firmą LPP na początku 2021 r. Latem operator uruchomił operacyjnie i zarządza teraz nowym centrum fullfilment dla firmy odzieżowej, zlokalizowanym w Żukowskij, we wschodniej części obwodu moskiewskiego. Dzięki zwiększeniu zdolności operacyjnej, magazyn do końca roku osiągnie założoną wydajność. Obecnie za obsługę zamówień e-commerce w podmoskiewskim magazynie LPP odpowiada zespół ponad 600 pracowników i wciąż prowadzony jest proces rekrutacji.

Obsługa e-commerce ma strategiczne znaczenie

- Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani przez LPP do realizacji strategicznego dla tej firmy projektu logistyki e-commerce w Rosji. Centrum fullfilment dla LPP integruje wszystkie najnowocześniejsze technologie w zakresie kompletacji i przygotowywania zamówień e-commerce. Dołożymy wszelkich starań, aby wspierać rozwój naszego partnera na rynku rosyjskim - podkreśla Vera Gorbacheva, dyrektor generalny ID Logistics Rosja.

- Rozwój współpracy z LPP, jedną z największych polskich firm odzieżowych i wspieranie jej ekspansji na rynku rosyjskim to bardzo dobra informacja także dla naszego zespołu. Obsługa e-commerce ma dla nas strategiczne znaczenie, a naszą ofertę chcemy teraz kierować również do firm z branży odzieżowej. Know-how i doświadczenie ID Logistics Rosja będzie więc dla nas dużym wsparciem - mówi Sylwia Dunn, business development director ID Logistics Polska.

Silna pozycja w Rosji

ID Logistics jest obecny w Rosji od 2010 r. Po ponad 10 latach dynamicznego rozwoju stał się piątym co do wielkości dostawcą logistyki kontraktowej na tym rynku, oferując unikalne podejście ukierunkowane na dedykowaną obsługę każdego klienta. ID Logistics Rosja specjalizuje się w logistyce kontraktowej dla e-commerce i handlu detalicznego, a także branży kosmetycznej, alkoholowej i FMCG. W Rosji ID Logistics rozpoczął swoją działalność od realizacji projektów dla sieci handlowych, w tym operacji fresh BBXD, co do dziś pozostaje jego podstawową specjalizacją. Dzięki wdrażaniu najnowocześniejszych technologii dla e-commerce, z systemami put-to-light i zintegrowanymi przenośnikami, ID Logistics oferuje kompleksowe usługi logistyki kontraktowej i transportowe, wspierane przez systemy WMS i TMS. Centrum fullfilment dla LPP jest 4 magazynem e-commerce uruchomionym przez ID Logistics w Rosji od 2016 r.