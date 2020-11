ID Logistics utrzymuje dobrą dynamikę wzrostu w III kwartale 2020 roku

- Tuż po tym jak w drugim kwartale stawialiśmy opór wpływom kryzysu pandemicznego Covid-19, w trzecim kwartale ID Logistics powrócił do stałego tempa wzrostu. W największym stopniu przyczyniła się do tego jakość portfela klientów, szczególnie w e-commerce oraz uruchomienie w pierwszej połowie roku nowych magazynów, zwłaszcza za granicą. Grupa nadal dostosowuje się do sytuacji związanej z rozwojem pandemii, przede wszystkim koncentrując się na obsłudze klientów oraz bezpieczeństwie zespołów pracowników - powiedział Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics podsumowując wyniki sprzedaży za III kwartał 2020 roku.