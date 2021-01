ID Logistics w 2020 roku miała wzrost sprzedaży o 7,1 proc.

W IV kwartale, podobnie jak w III, Grupa ID Logistics odnotowała dobre wyniki. W porównaniu do analogicznego okresu ub.r. sprzedaż wzrosła o 12 proc. (9,1 proc. w ujęciu like-for-like) do poziomu 454,1 mln euro.

We Francji, rynku macierzystym, firma odnotowała wzrost sprzedaży o 4 proc. do 193,1 mln euro i był to wynik lepszy od osiągniętego w I kwartale, przed kryzysem wywołanym pandemią Covid-19. W IV kw. zwiększyła się też sprzedaż na rynkach międzynarodowych – o 18,7 proc. do 261 mln euro. Wynik ten uwzględnia niekorzystny wpływ kursów wymiany walut, szczególnie odczuwany w Ameryce Łacińskiej, zmiany związane z zakończeniem działalności w Chinach w czerwcu ub.r. oraz konsolidację amerykańskiej firmy Jagged Peak, przejętej w grudniu 2019. Po wyłączeniu tych pozycji sprzedaż netto wzrosła o 13,7 proc.

2020 ROK - WZROST PRZYCHODÓW O 7,1 PROC.

Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi klientów (40 proc. produkcja i dystrybucja żywności, 25 proc. e-commerce) oraz zrównoważonemu zasięgowi geograficznemu, Grupa ID Logistics osiągała wzrosty przychodów przez prawie cały rok, z wyjątkiem II kwartału, kiedy odnotowano spadek aktywności do -0,6 proc. Ożywienie w III kw. i przyspieszenie w IV pozwoliło firmie osiągnąć przychody na poziomie ponad 1,64 mld euro, o 7,1 proc. (4,9 proc. like-for-like) więcej niż w ubiegłym roku. W tym czasie Grupa uruchomiła 18 nowych centrów dystrybucji (6 we Francji i 12 na rynkach międzynarodowych), więcej niż planowano. Tylko w IV kw. obsługa e-commerce wzrosła o ponad 30 proc. i stanowi obecnie blisko 25 proc. przychodów ID Logistics.

Mimo kryzysu pandemicznego, firma otrzymywała bardzo dużo zaproszeń do udziału w przetargach, blisko połowa z nich dotyczyła obsługi e-commerce. W IV kw. Grupa ID Logistics rozwijała swoją działalność i podpisała kolejne kontrakty. Wśród tych najważniejszych można wymienić:

We Francji operator, wzmacniając współpracę z Leroy Merlin, uruchomił trzeci już magazyn tej sieci handlowej, o powierzchni 41 tys. mkw., który odpowiada za dostawy do 17 sklepów.

W Niemczech ID Logistics umocniło pozycję na rynku dedykowanym obsłudze łańcuchów dostaw dla e-commerce. Firma oferuje nie tylko usługi typu pick & pack, ale też sortowania i dystrybucji. ID Logistics uruchomił swoje pierwsze centrum sortowania i dystrybucji o powierzchni 16 tys. mkw. w Ginsheim-Gustavsburg k/Frankfurtu, które w okresach największej aktywności zatrudnia ok. 300 pracowników.

W Hiszpanii ID Logistics kontynuuje współpracę z grupą Auchan i należącą do niej siecią supermarketów Simply. ID Logistics będzie zarządzać obsługą magazynową ponad 350 sklepów Simply z 3 platform zlokalizowanych w środkowo-wschodniej części Hiszpanii w Saragossie.