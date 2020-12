ID Logistics w rekordowo krótkim czasie uruchamia nowe centrum logistyki e-commerce

Nowe centrum logistyki e-commerce, zarządzane przez ID Logistics, położone jest w Ginsheim-Gustavsburg w zachodniej części Niemiec (region Ren-Men). Zostało uruchomione w już istniejących zabudowaniach o powierzchni 16 tys. mkw., z których wcześniej korzystała firma z branży motoryzacyjnej. Dziennie może być tu obsługiwanych 100 tys. paczek, za co odpowiada zespół ok. 300 pracowników, zatrudnionych w systemie 3-zmianowym. Centrum w Ginsheim-Gustavsburg pełni funkcję centrum dystrybucyjno-sortowniczego i jest to pierwszy tego typu obiekt o tak szerokim zakresie usług uruchomiony przez ID Logistics w Niemczech. Koszt inwestycji w nowoczesne i zwiększające wydajność technologie sortowania oraz wyposażenie IT wynosi ponad milion euro.

O wyborze lokalizacji w Ginsheim-Gustavburg zadecydowało zarówno jego położenie w ważnym regionie logistycznym jak i bliskość głównych szlaków komunikacyjnych, w tym autostrady A60 (Moguncja-Frankfurt) oraz A671. W ten sposób centrum logistyki połączone jest z ponadregionalną siecią dróg, co w znaczący sposób usprawnia cały proces dystrybucji.

ID Logistics uruchomił nowe centrum sortowniczo-dystrybucyjne w Ginsheim-Gustavsburg w ciągu zaledwie 10 tygodni od otrzymania pierwszego zapytania. Dzięki temu, zgodnie z oczekiwaniami klienta, już teraz mogą w nim być realizowane zamówienia internetowe składane w okresie przedświątecznym.

- Nasze nowe centrum sortowniczo-dystrybucyjne powstało w rekordowo krótkim czasie i znajduje się w samym środku dobrze skomunikowanego regionu przemysłowego. Wybrany obiekt zapewnia nam dostęp do wielu pomieszczeń socjalnych, wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla pracowników oraz niezbędną powierzchnię do obsługi samochodów ciężarowych. Dziękujemy władzom miasta Ginsheim-Gustavsburg za wsparcie, dzięki któremu w ciągu kilku tygodni mogliśmy uruchomić centrum i stworzyć setki nowych miejsc pracy - mówi Robin Otto, wiceprezes ds. handlowych ID Logistics.

Centrum logistyki w Ginsheim-Gustavsburg jest kolejnym obiektem dedykowanym obsłudze e-commerce otworzonym przez operatora w tak szybkim tempie. Na przykład w Polsce ID Logistics w ciągu niespełna dwóch miesięcy uruchomił operacyjnie nowe Centrum Logistyki E-commerce w Krajkowie k/Wrocławia o powierzchni 42 tys. mkw., w którym 500-osobowy zespół odpowiada za obsługę zamówień składanych online na platformie sprzedażowej przez klientów w całej Europie. Dziennie obsługiwanych i przygotowywanych do dystrybucji jest tu ponad milion referencji (sztuk).

ID Logistics na rynku e-commerce w Niemczech

Nowe centrum logistyki w Ginsheim-Gustavsburg jest kolejnym obiektem dedykowanym obsłudze handlu internetowego, zarządzanym przez ID Logistics w Niemczech. Dzięki jego uruchomieniu operator poszerzył zakres usług i ofertę dla branży e-commerce, której udział w krajowym rynku, jak podaje niemiecki Federalny Związek E-Commerce i Handlu Wysyłkowego (BEVH), w III kwartale b.r. wyniósł 13,3 proc. i wciąż rośnie*.