ID Logistics wdraża kolejną autorską innowację technologiczną

Już od samego początku działalności Grupa ID Logistics kieruje się modelem działalności, w którym jednym z filarów jest wprowadzanie innowacyjnych i autorskich rozwiązań w zarządzanych centrach dystrybucyjnych na całym świecie. Ich celem jest nie tylko zwiększenie efektywności i wydajności operacyjnej, ale także podniesienie jakości i ergonomia pracy. W Polsce przykładem tego typu rozwiązań może być wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu procesów magazynowych ID SMART, wykorzystywanego w procesie kompletowania zamówień (multikompletacji) i przygotowania towarów do dystrybucji z magazynu do sklepów. W bydgoskim magazynie sieci handlowej pracownicy ID Logistics zaprojektowali i przygotowali „mobilną przepakownię”, czyli ruchome stanowisko pracy, które ułatwia naprawę uszkodzonych opakowań i pojedynczych towarów w miejscu, gdzie są składowane, bez konieczności przewożenia do wyznaczonej strefy. Z kolei hiszpański zespół ID Logistics zaprojektował i wdrożył w magazynie jednego z największych na świecie producentów akumulatorów samochodowych w Cabanillas del Campo pneumatyczne ramię, wykorzystywane do paletyzacji ciężkich akumulatorów.

Pneumatyczne ramię do paletyzacji akumulatorów

Pneumatyczne ramię zostało zaprojektowane, aby wspomóc pracowników magazynowych podczas paletyzacji ciężkich akumulatorów, ważących średnio od 12 do 27 kg. Urządzenie zamontowano w wydzielonej strefie paletyzacji, gdzie akumulatory, dostarczane z części składowania na przenośnikach, są układane pojedynczo na paletach. Pneumatyczne ramię umożliwia pracownikom przenoszenie i ustawianie ciężkich akumulatorów na paletach w szybki i prosty sposób. Oparte na dwuosiowej konstrukcji, wyposażone jest w przyssawkę do chwytania przenoszonego akumulatora oraz silnik wytwarzający podciśnienie. Pracownik, kierując ruchem pneumatycznego ramienia, przystawia przyssawkę do akumulatora i przenosi go bezpośrednio na paletę. Aby przerwać jej działanie wystarczy nacisnąć przycisk, pozostała część prowadzenia ramienia odbywa się dzięki ruchowi w górę (ramię dostarcza energii) i w dół (ramię zwalnia ruch). Urządzeniem można też obracać w dowolnym kierunku, co umożliwia ułożenie akumulatorów na palecie w określonej pozycji.

Lekkie i ergonomiczne ramię pneumatyczne pozwala na zmniejszenie wysiłku fizycznego aż o 70 proc., co znacznie ułatwia paletyzację. Jego wykorzystanie zapobiega też wypadkom przy pracy. Dużą zaletą jest możliwość szybkiej instalacji i uruchomienia. Cały projekt związany z przygotowaniem i wdrożeniem nowego rozwiązania zespół ID Logistics Hiszpania zrealizował w ciągu trzech miesięcy.