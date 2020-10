ID Logistics wdrożyło mobilną przepakownię

Zarządzane przez ID Logistics centrum dystrybucyjne w Bydgoszczy ma powierzchnię blisko 37 tys. mkw., gdzie znajduje się ponad 29 tys. miejsc paletowych. Dziennie stąd dystrybuowanych jest na paletach lub kartonach ok. 44 tys. różnego rodzaju artykułów w tym spożywcze, świeże i chemii gospodarczej.

- Do naszych zadań należy prawidłowe przygotowanie towarów wg. zamówień klientów. W przypadku, gdy dochodzi do uszkodzenia, odpowiadamy za przepakowanie lub naprawę. Do tej pory proces odbywał się w specjalnie wydzielonej strefie (przepakowni), dokąd towary musiały zostać dowiezione, a po zmianie opakowania z powrotem przewiezione do strefy składowania. Aby go usprawnić, zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność pracy, nasz zespół zaprojektował „mobilną przepakownię”, zrealizowaną przy współpracy z partnerem zewnętrznym – wyjaśnia Anita Szewczuk, dyrektor magazynu ID Logistics w Bydgoszczy.

„Mobilna przepakownia” pozwala na naprawę uszkodzonych opakowań i pojedynczych towarów w miejscu, gdzie są składowane, bez konieczności przewożenia ich do wyznaczonej strefy. To mobilne stanowisko pracy, poruszające się przy pomocy wózka widłowego OSE 250. Wyposażone w laptop i skaner urządzenie połączone jest z systemem do zarządzania magazynowego WMS Infolog, a obsługujący je pracownik magazynowy (clean picker) może korzystać ze wszystkich niezbędnych narzędzi uławiających mu szybką i prostą wymianę uszkodzonych opakowań. W mobilnej przepakowni znajdują się pojemniki do segregacji odpadów, potrzebne artykuły biurowe czy różne rodzaje folii stretch, zapewniony jest też dostęp do wody.

- Wprowadzenie tego rozwiązania przyniosło nam wymierne korzyści, wśród których wymienić można optymalizację kosztów związanych z obsługą strefy przepakowni, wzrost efektywności procesów operacyjnych, poprawę ergonomii pracy i zmniejszenie ilości utylizowanych odpadów. Dzięki temu, że znacznie zmniejszyliśmy strefę stacjonarnej przepakowni, zyskaliśmy dodatkową przestrzeń magazynową. Szybsze przepakowanie towarów przyspiesza też ich dystrybucję do sklepów – mówi Anita Szewczuk.

„Mobilna przepakownia” jest jednym z 30 autorskich projektów, przygotowanych przez pracowników ID Logistics, które zgłoszono do konkursu „Lider Innowacji ID Logistics”. Bydgoski projekt zajął III miejsce. Celem tego konkursu jest propagowanie idei innowacyjności wśród pracowników firmy, ma też wspierać poszukiwanie różnych metod optymalizacji kosztów i procesów magazynowych, tym samym poprawiając efektywność i jakość usług. W tym roku polski zespół ID Logistics zdobył też I miejsce i tytuł „King of Innovation” w pierwszej edycji konkursu „Kings of Innovation”, zorganizowanego w ramach wewnętrznego programu Grupy ID Logistics - Booster 2020. Autorskie rozwiązanie ID SMART było najlepsze pośród 117 projektów, zgłoszonych przez 13 oddziałów Grupy ID Logistics z całego świata.