ID Logistics wprowadza nowe rozwiązania dla Super-Pharm

Centrum dystrybucji ID Logistics zwiększa zatrudnienie o 100 proc.

W 2020 roku ilość przesyłek e-commerce wzrosła o 500 proc.

ID Logistics wdraża rozwiązania optymalizujące obsługę operacyjną zamówień



W zarządzanych przez ID Logistics magazynach, firma stawia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspierających rozwój swoich klientów. Wszystko to w odpowiedzi na zmiany i nowe wyzwania rynkowe. W kwietniu 2020 roku ID Logistics uruchomiło w Teresinie nowe centrum dystrybucji Super-Pharm o powierzchni 10 tys. mkw., z którego realizowane są dostawy do sklepów stacjonarnych w całej Polsce oraz zamówienia składane przez klientów w drogerii internetowej. W 2020 roku, tylko w ciągu pierwszych 9 miesięcy od uruchomienia magazynu, wolumen wysyłek w kanale sprzedażowym e-commerce wzrósł aż o 500 proc., a w sieci sklepów stacjonarnych o ponad 160 proc. To wymagało szybkiej zmiany przyjętych wcześniej planów i wdrożenie nowych rozwiązań.

- Wspólnie z SuperPharm wprowadziliśmy szereg zmian w obsłudze operacyjnej, tak aby zapewnić sprawną obsługę rosnących w szybkim tempie zamówień w obu kanałach sprzedaży, szczególnie e-commerce. W bardzo krótkim czasie o 100 proc. zwiększyliśmy zatrudnienie, utworzyliśmy nowe stanowiska pracy w obsłudze procesów pakowania i kontroli zamówień, powołaliśmy też lidera e-com, który odpowiada m.in. za utrzymanie standardów operacyjnych i terminowość kompletacji. Wdrożyliśmy też innowacyjne rozwiązania optymalizujące obsługę zamówień, co zwiększyło wydajność i zapewniło wysoką jakość obsługi – wylicza Mariusz Pęsiek, dyrektor magazynu w Teresinie.