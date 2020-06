ID Logistics zwiększa dokładność stanów magazynowych

Operacja pełnej inwentaryzacji palet wymaga wstępnego mapowania wysokości regałów w celu zminimalizowania liczby skanowanych kodów kreskowych. Różne wysokości i lokalizacje palet w magazynie są grupowane w celu opracowania uproszczonych tras zliczania. System odczytuje kod macierzy danych oraz odkodowuje paletę i znacznik lokalizacji, przekładając go na język systemu zarządzania magazynem (WMS).

Mercedes Espárrago, kierownik ds. projektów modyfikacji w firmie ID Logistics, podkreśliła, że „możliwość dokonywania inwentaryzacji w ruchu, przy jednoczesnej minimalizacji liczby skanowań w poszczególnych alejach magazynu, przekłada się na optymalizację czasu i zasobów oraz poprawę wydajności magazynu. Dzięki ImageID uzyskujemy znacznie wyższą jakość i wiarygodność danych.

Do tej pory inwentaryzację przeprowadzano ręcznie za pomocą systemów radiowych lub nawet na papierze. System zaprojektowany przez firmę Zetes umożliwia nam wykorzystanie technologii obrazowania w integracji z systemem WMS, co stanowi dla ID Logistics wyraźny impuls do działania w dziedzinie automatyzacji logistyki. Wdrożenie rozwiązania w zakresie pełnej inwentaryzacji palet wymagało ścisłej współpracy różnych działów firmy ID Logistics (takich jak IT, działalność operacyjna i dział modyfikacji) i zespołu Zetes".

Simón Ben Hamú, dyrektor krajowy Zetes Hiszpania, stwierdził w imieniu Zetes: „Istotnym wyróżnikiem rozwiązania w zakresie pełnej inwentaryzacji palet, oprócz skanowania obrazów w ruchu i w czasie rzeczywistym, jest możliwość przekładania danych na język WMS. Ta automatyzacja procesu zmniejsza margines ewentualnych błędów podczas przesyłania danych, co umożliwia znacznie bardziej kompleksową i szybką analizę. Jesteśmy głęboko przekonani, że ten innowacyjny system zapewni sprzedawcom detalicznym znaczną oszczędność czasu w operacjach związanych z procesem inwentaryzacji, a także przyczyni się do uzyskania przez nich większej widoczności".