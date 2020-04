IDEXX: Przetwórcy żywności doceniają szybkość działania i efektywność testów do badania wody

Jej zdaniem, poza prostotą wykonania klienci doceniają przede wszystkim krótki czas do uzyskania wyniku, co ma niebagatelne znaczenie jeśli chodzi o uwalnianie do dystrybucji kolejnych partii i zwalnianie przestrzeni magazynowych. - Niski odsetek wyników fałszywie dodatnich i ujemnych, testów IDEXX w porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku przekłada się na realne korzyści/oszczędności finansowe. Konsekwencje generowania przez metodę dużej liczby wyników fałszywie pozytywnych są daleko idące i pociągają za sobą olbrzymie koszty związane z wycofaniem partii produktu w sytuacji, gdy w rzeczywistości w wodzie nie mamy parametrów wskaźnikowych - dodaje.

Producenci żywności bez względu na to czy produkują słodycze czy zajmują się przetwórstwem owocowo-warzywnym, ale także mleczarnie używają testów IDEXX do badania wody wykorzystywanej w procesie produkcyjnym. Jak podkreśla Dagmara Dziedzina, to co jest szczególnie doceniane to możliwość szybkiego wdrożenia metod, łatwość wykonania oznaczenia (czas, który trzeba poświęcić na wykonanie jednej analizy – poniżej minuty), ostateczny wynik bez konieczności wykorzystywania potwierdzeń i elastyczność testu (jeden test do różnych matryc, różnych objętości i różnych formatów: ilościowych bądź jakościowych).

Dagmara Dziedzina tłumaczy, że nawiązując współpracę z firmą IDEXX, klienci otrzymują nie tylko produkt najwyższej jakości – testy do badań mikrobiologicznych wody - ale często kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z zapewnieniem jakości mikrobiologicznej produktu w zakresie badań wody.

- Oferujemy testy do wykrywania bakterii grupy coli i E.coli, enterokoków, P.aeruginosa czy L. pneumophila. Bez względu na to czy klient potrzebuje wyników ilościowych czy jakościowych, czy chce badać próbki o objętości 100 czy 250 ml znajdzie odpowiednie rozwiązania gwarantujące uzyskanie wyniku już po 24 godzinach czy jak w przypadku testu Colilert-18 już po 18 godzinach. Mimo, że testy są bardzo łatwe do wykonania oferujemy pełne wsparcie merytoryczne obejmujące doradztwo na etapie podejmowania decyzji o wprowadzeniu nowej metodyki do laboratorium, szkolenia w momencie wdrażania metody, dostęp do bazy danych obejmującej różnego rodzaju badania walidacyjne, porównawcze, wsparcie działu badawczego w przypadku jakichkolwilek nietypowych wyników. Podsumowując, dokonanie zakupu testów to dopiero początek przygody z firmą IDEXX - mówi Dagmara Dziedzina.

Firma IDEXX założona została w 1983 i zatrudniała wtedy 5 osób. Obecnie to światowy lider w zakresie diagnostyki weterynaryjnej i badań mikrobiologicznych wody posiadający ponad 100 lokalizacji usytuowanych na całym świecie i obsługujących klientów w 175 krajach. Produkty znalazły uznanie w oczach pracowników instytucji takich jak: Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, wodociągi, laboratoria prywatne, laboratoria wojskowe, ale również laboratoria producentów wód butelkowanych, laboratoria firm z sektora przemysłowego (firmy mleczarskie, browary, firmy przetwarzające warzywa i owoce i wszystkie te które w procesie produkcyjnych wykorzystują wodę).