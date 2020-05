Idzie nowe, czyli poCOVIDowa rzeczywistość firm

– Weryfikujemy jak możemy dalej pracować. Wzrost bezrobocia do końca roku jest nieunikniony, myślę, że wyniesie ono około 13 proc., czyli liczba bezrobotnych osiągnie dwa miliony – mówi Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR oraz Public Affairs Dyrektor na Polskę, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Północną Afrykę w Adecco Group.

Niezależnie od własnej woli, zgodnie z wprowadzanymi regulacjami, firmy zlikwidowały koszty pracy związane z podróżami, lotami, noclegami, integracją czy rezerwami na urlopy. Jeśli musiały przejść na tryb pracy zdalnej, przysporzyły sobie z kolei kosztów związanych z cyberbezpieczeństwem, oprogramowaniem i używaniem platform online, które pozwalają utrzymać komunikację pomiędzy członkami zespołu i monitorować ich zaangażowanie. Zmiany te mają również bezpośredni wpływ na rynek pracy.

– Nowe nawyki sanitarne i blokady psychiczne z nimi związane niebawem podyktują pracodawcom przewartościowanie modelu dobierania pracowników do swoich organizacji, w tym podejścia do benefitów – mówi Anna Wicha.

Bez IT i ONLINE gospodarka by nie przetrwała

Wiele przedsiębiorstw przekonało się, że bez rozwiązań IT nie da się funkcjonować w obecnych czasach. Jednocześnie sytuacja rynkowa każe im redukować wysokie pozycje budżetowe, jakimi są często wydatki na infrastrukturę IT.

– Nie bardzo wyobrażam sobie, aby zarządy były teraz skłonne do dużych inwestycji. Adekwatne wydają się więc rozwiązania elastyczne i do tego spełniające - podstawową w okresie izolacji - potrzebę przebywania online na większą skalę. Do takich rozwiązań należy chmura obliczeniowa, która wcześniej była w Polsce trendem, a dopiero teraz zaczyna być w pełni doceniana. To jej może przypaść znaczna część pocovidowych budżetów IT – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

– Jesteśmy zinformatyzowaną spółką, korzystamy z technologii chmurowych czwarty rok z rzędu i między innymi dlatego możemy dziś udzielać płynności ściśniętym budżetom przedsiębiorców, podpisując na odległość z naszymi klientami aneksy skracające umowy leasingu i odraczające raty. Od 25 marca do końca kwietnia podpisaliśmy online 20 tys. aneksów, w których zmieniliśmy terminy czy zasady płatności. W całym 2019 r. przeprocesowaliśmy około 9 tys. takich dokumentów. Bez rozwiązań IT gospodarka nie przetrwałby ostatnich dwóch miesięcy – mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing SA.