Na lipiec 80 proc. hoteli wypoczynkowych, czyli położonych poza miastami, deklaruje, że ma zarezerwowanych ponad połowę miejsc - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

IGHP: na lipiec zarezerwowanych ponad połowa miejsc w większości hoteli poza miastami. fot. shutterstock

IGHP: na lipiec zarezerwowanych ponad połowa miejsc w większości hoteli poza miastami

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek wynikami ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, 80 proc. właścicieli hoteli wypoczynkowych (położonych poza miastami) deklaruje, iż w lipcu ich obiekty mają zarezerwowanych ponad połowę miejsc. Dodano, że w tej grupie 41 proc. hoteli ma zarezerwowanych powyżej 70 proc. miejsc. Z ankiety wynika ponadto, że lipcowe obłożenie w hotelach biznesowych (położonych w miastach) jest niższe. Właściciele 45 proc. takich obiektów deklaruje, iż lipcowa frekwencja nie przekracza w nich 30 proc.

Izba dodała, że w czerwcu, 75 proc. hoteli miało obłożenie powyżej 50 proc. w tym 43 proc. obiektów miało frekwencję większą niż 70 proc.

"Wysoki poziomi obłożenia utrzymały (po maju) hotele biznesowe, ale obiekty wypoczynkowe, osiągnęły jeszcze lepsze rezultaty, w efekcie dobrego tzw. weekendu czerwcowego" - wskazano w komunikacie.

W hotelach biznesowych także 75 proc. obiektów uzyskało w czerwcu obłożenie powyżej 50 proc., w tym 46 proc. powyżej 70 proc. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych, 80 proc. przekroczyło 50 proc. frekwencję, w tym 41 proc. hoteli miało obłożenie powyżej 70 proc., a 5 proc. obiektów miało obłożenie niższe niż 30 proc.

Dla 31 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów odnotowało obniżenie frekwencji w przedziale do 10 pp. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego dodała, że połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku.

W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych - 27 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 28 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 22 proc.

Z ankiety wynika ponadto, że na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 - nie wcześniej niż w 2024 roku - wskazało 64 proc. ankietowanych, w tym, po 2024 r. - 38 proc. Jednocześnie 31 proc. właścicieli hoteli uważa, że obecny popyt już jest na poziomie lat referencyjnych sprzed pandemii.

Izba przekazała ponadto, że w czerwcu br. na podwyżki cen do 10 proc. (w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) zadecydowano się w 34 proc. hoteli. Podwyżki w przedziale 11-20 proc. odnotowano w 31 proc. hoteli.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego tłumaczy, że podwyżki wynikały z wysokiej inflacji oraz ze wzrostem kosztów zaopatrzenia.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 4-7 lipca 2023 roku wzięły udział 152 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach.