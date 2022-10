Liczę, że nasze spotkanie wskaże kierunki konkretnych działań, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji zwierząt, ponieważ mamy na tym polu bardzo wiele do zrobienia - powiedziała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), otwierając II Kongres Praw Zwierząt.

II Kongres Praw Zwierząt odbywa się w Senacie/ fot. Sam Carter on Unsplash

II Kongres Praw Zwierząt

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) otworzył w poniedziałek w gmachu Senatu II Kongres Praw Zwierząt. W inauguracyjnym wystąpieniu przekonywał, że to przedsięwzięcie wpisuje się w ciąg działań na rzecz zwierząt, podejmowanych w Senacie. Przypomniał, że zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi od okresu neolitu.

"Dzisiaj już chyba nikt będący przy rozumie nie powie, że zwierzę to rzecz" - powiedział.

Przypomniał, że już w 1997 roku została w Polsce uchwalona ustawa o ochronie zwierząt, dzięki której "byliśmy wtedy w pewnej awangardzie walki o prawa zwierząt".

Ustawa o prawach zwierząt wymaga aktualizacji

"Pomimo tego, że na przestrzeni 25 lat wprowadzono do tej ustawy ponad 30 zmian, ona wymaga szerszej aktualizacji, aby spełnić oczekiwania społeczne i bardziej przystawać do stanu faktycznego" - mówił.

Debata podczas kongresu, jak dodał, jest kluczem do wypracowania tych zmian.

"Mam nadzieję, że kongres będzie dla wielu osób okazją do pogłębienia wiedzy o rozmaitych aspektach obrony praw zwierząt" - mówiła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), pod patronatem której odbywa się kongres.

Podkreślała, że bardzo wiele zmian w postrzeganiu zwierząt spowodował rozwój nauki i wiedzy o ich funkcjonowaniu. "Już teraz w naszych braciach mniejszych nie widzimy wyłącznie produktów na stole, maskotek czy użytecznych narzędzi, jak społeczeństwo zaczęliśmy w większym stopniu dostrzegać i doceniać zwierzęta, ich inteligencje i wrażliwość" - powiedziała Morawska-Stanecka.

"Liczę, że nasze spotkanie w Senacie wskaże kierunki konkretnych działań, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji zwierząt, ponieważ z pewnością mamy na tym polu bardzo wiele do zrobienia" - dodała.

II Kongres praw zwierząt w Senacie: tematy

Panele będą poświęcone przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt, pomocy dzikim zwierzętom w powrocie do natury, edukacji jako kluczu lepszego traktowania zwierząt, a także rocznicy 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt. Będzie również panel pod tytułem "Zwierzę polityczne". Według Piekarskiej jego tematem będzie analiza, co poszczególne partie polityczne mają w programach w odniesieniu do praw zwierząt.

Wśród moderatorów poszczególnych paneli są senator Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych), poseł KO Dorota Niedziela, dziennikarki Dorota Warakomska i Iwona Kutyna. Jedna z uczestniczek kongresu przyszła do Senatu z psem.