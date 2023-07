Handel

Ile jest w Polsce ładowarek do aut elektrycznych na stacjach paliw?

Autor: PAP

Data: 21-07-2023, 12:53

Na koniec czerwca 2023 r. w Polsce liczba stacji paliw wzrosła do 7919, a ładowarek do samochodów elektrycznych do 2885 - wynika z opublikowanych w piątek danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Ile jest w Polsce ładowarek do aut elektrycznych na stacjach paliw? fot. mat. pras.