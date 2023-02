Thermomix to robot kuchenny, który budzi niesamowite emocje - m.in. za sprawą swojej ceny. Od 6 lutego za ten kultowy sprzęt trzeba zapłacić więcej. O ile?

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania./fot. materiały prasowe

Thermomix - co to jest?

Za sukcesem tego kuchennego urządzenia w Polsce stoją jeszcze co najmniej trzy zjawiska – popularność kulinariów, pandemia i sprzedaż bezpośrednia, która zyskała nową twarz. Thermomix można nabyć od przedstawiciela / przedstawicielki, którzy organizują pokazy (np. w domu zainteresowanego) ukazując mu całe spektrum zastosowań urządzenia i przygotowując najbardziej wymyślne dania, które – dzięki wynalazkowi firmy Vorwerk - nie wymagają dużego nakładu pracy.

Thermomix cena 2023 - ile kosztuje?

Do 5 lutego 2023 r. podstawowy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na pełne gotowanie kosztował 5745 zł. Jednak od 6 lutego cena najbardziej pożądanego robota na świecie wzrosła do 5995 zł. Są różne formy finansowania: gotówka, kredyt plus gotówka.

Thermomix TM6 zawiera: podstawową książkę kucharską "Proste pomysły", akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma®, 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo®.

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania.

Thermomix to nic innego jak bardzo zaawansowany robot kuchenny, który waży, miksuje, emulguje, wyrabia ciasto, podgrzewa, gotuje na parze - lista jest naprawdę długa. Specjalna platforma Cookidoo® posiada bazę przepisów, która wciąż się rozwija, a czynności które trzeba wykonać aby przyrządzić danie pokazuje krok po kroku na wyświetlaczu.

Choć w Polsce od kilku lat jest fenomenem kuchennym, Thermomix nie jest żadnym wynalazkiem. Pierwszy robot kuchenny o tej nazwie Thermomix powstał w 1961 r. i od tamtej pory jest rozwijany, modernizowany i ulepszany. Dzięki temu z każdym modelem otrzymuje nowe funkcje i możliwości. Obecnie od połowy 2019 roku aktualnym modelem na rynku jest TM6.

Thermomix nazywany jest kuchennym "iPhonem", który podkreśla status społeczny użytkownika, ponieważ – w związku z dość wysoką ceną - nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. I podobnie jak iPhone – Thermomix ma ma grono swoich wyznawców, którzy kochają go bezkrytycznie i wychwalają pod niebiosa jego umiejętności.

Thermomix to manifest statusu. "Czy chcesz należeć do tego ekskluzywnego klubu?"

Cena Thermomixa szybuje. Od 6 lutego kosztuje więcej

Thermomix - alternatywy na rynku

Złośliwi twierdzą, że wysoka cena za Thermomix mobilizuje do korzystania - skoro ktoś wydaje tyle pieniędzy, to bez sensu byłoby, żeby urządzenie stało bezczynnie. Jakie są alternatywy dla tego "cudownego", aczkolwiek dość drogiego robota.

Thermomix TM6 w zestawie ze Thermomix Friend, która jeszcze bardziej ułatwia przygotowywanie dań, kosztuje 7 460 zł.

Głównie cena spowodowała, że urządzenie firmy Vorwerk doczekało się wielu naśladowców. Oczywiście "wyznawcy" Thermomixa twierdzą, że "król jest jeden", ale wiele osób decyduje się na zakup tańszego zamiennika.

W 2022 roku Monsieur Cuisine Smart na promocji w Lidlu kosztował nawet 2199 zł (również w sklepie internetowym). Jednak promocyjna cena obowiązywała tylko przez jeden dzień, w pozostałych dniach cena urządzenia wynosiła 2499 zł.

Alternatywy dla Thermomixa - gdzie kupić podobne roboty?

Z kolei termorobot z Biedronki (Hoffen Chef Express) był dostępny na promocji w sieci dyskontów za 1399 zł.

Hoffen Chef Express jest dostępny w Biedronce. | fot. Hoffen

Thermomix czy inny robot kuchenny – co wybrać?

Który robot kuchenny kupić? Warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale także inne parametry. Są to np. pojemność malaksera, która powinna być dostosowane do liczby członków rodziny (ogólna zasada: ok. 300-400 ml pojemności użytkowej na osobę).

Receptury aplikacji zapewniają, że dania będą sukcesem nawet dla początkujących. Dlatego warto sprawdzić jakie aplikacje mają inni producenci i ile kosztuje korzystanie z zasobów platformy z przepisami.

W porównywaniu warto wziąć pod uwagę także fakt czy urządzenie ma ważne funkcje, jak gotowania na parze (szczególnie istotne przy gotowaniu dla małych dzieci), smażenia czy mielenia oraz czy istnieje możliwość obsługi ręcznej urządzenia (nie tylko za pomocą instrukcji aplikacji), aby kucharze z większym doświadczeniem nie byli ograniczeni w przygotowywaniu własnych dań.

Ważna jest także waga (czy jest wbudowana i czy działa w czasie rzeczywistym) oraz czy urządzenie jest głośne w użytkowaniu.

Każde urządzenie kuchenne ma indywidualne zalety, dlatego nie każde pasuje do każdego gospodarstwa domowego. Warto sprawdzić oferty różnych producentów.