ILO: Bezrobocie na świecie wywołane pandemią może przekroczyć 25 mln

Skala tymczasowego bezrobocia, zwolnień i wniosków o zasiłki dla bezrobotnych są już teraz znacznie wyższe niż przewidywano - ocenił Lee w rozmowie z agencją Reutera.

"Musimy skorygować nasze projekcje, będą one znacznie wyższe niż prognozowane 25 mln" - dodał Lee. ILO ogłosiła 18 marca, że bezrobocie zamknie się w takiej liczbie.

Reuters przypomina dla porównania, że w latach 2008-2009, gdy nastał kryzys finansowy, globalne bezrobocie wzrosło o 22 mln.

Liczba wniosków o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wzrosła w USA w minionym tygodniu do 3,28 mln, co świadczy o tym, że Amerykanie tracą pracę wcześniej niż zakładali to eksperci.

Reuters podaje, że również wstępne dane z Europy świadczą o tym, że bezrobocie gwałtownie rośnie.