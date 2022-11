Centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal zebrało i przeanalizowało informacje z ostatnich 42 dni (w formie załączonego wykresu) dotyczące przepływu migracji od 10 października (czyli dokładnego początku rosyjskiego ataku na ukraińską infrastrukturę) do 21 listopada br. Z analizy publikowanych codziennie danych Straży Granicznej wynika, że nie ma paniki wśród Ukraińców – nadwyżka przepływu wynosi zaledwie 32.9 tysiąca Ukraińców.

- Putin chce wywołać panikę, zarówno wśród Ukraińców, Polaków i ogólnie w Europie, więc straszy kolejnymi falami uchodźców. Ale Ukraińcy to dumny naród, nikt nie będzie uciekał tylko dlatego, że ktoś go straszy w mediach. Co innego zagrożenie życia, zima dopiero się zaczyna, przyglądamy się sytuacji cały czas. Trzymamy rękę na pulsie, nie wykluczamy, że sytuacja może się zmienić wraz z kolejnymi mrozami i kolejnymi bombardowaniami. Ale już teraz widać, że ci Ukraińcy, którzy zostali na Ukrainie, prawdopodobnie spędzą tam zimę. – komentuje Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.