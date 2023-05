Post-punkowy dramat psychologiczny "IMAGO" Olgi Chajdas będzie miał swoją premierę w konkursie Proxima festiwalu filmowego w Karlowych Warach 2023, poświęconym nowym głosom w światowym kinie - poinformował we wtorek producent obrazu Apple Film Production.

Jak poinformował w komunikacie producent filmu Apple Film Production, w obsadzie znaleźli się m.in. Lena Góra, która jest również współscenarzystką "IMAGO", a także Mateusz Więcławek, Wacław Warchoł i Justyna Wasilewska. "+IMAGO+ to post-punkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności, seksie i medytacji. Historia rozpoczyna się w Trójmieście w 1987 roku, a kończy w 1989, po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest buntownicza trójmiejska scena muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny fenomen tego okresu i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce" - podano.

Dodano, że "muzykę do +IMAGO+ napisał wybitny polski artysta i muzyk Andrzej Smolik, a film współtworzyli świetni polscy twórcy: za kamerą stanął współpracujący już wcześniej z Chajdas Tomasz Naumiuk (+Mr Jones+, +High Life+), za scenografię odpowiadała Anna Anosowicz (+Liczba doskonała+, +Najmro+), za kostiumy Katarzyna Lewińska (+EO+, +The Silent Twins+) i Sławomir Blaszewski (+Chemia+), charakteryzację stworzyła Monika Kaleta (+Fucking Bornholm+, +Fuga+). "+IMAGO+ Olgi Chajdas będzie miał swoją premierę w konkursie Proxima festiwalu filmowego w Karlowych Warach, poświęconym nowym głosom w światowym kinie. To drugi pełnometrażowy film reżyserki, zdobywczyni nagród m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie, Camerimage, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł i nominacji do Paszportów Polityki" - przekazano.

W komunikacie przypomniano, że przedsięwzięcie zyskało uznanie mięzynarodowej publiczności "już w okresie developmentu, zdobywając dwie prestiżowe nagrody: Eurimages Co-Production Development Award (Rotterdam 2019) oraz Wyróżnienie Specjalne ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego (Cannes 2020)". "+IMAGO+ powstało w koprodukcji polsko-holendersko-czeskiej. Polskim producentem jest Apple Film Production w koprodukcji z Topkapi Films (Holandia), Moloko Film (Czechy), CANAL+ Polska, House Media Company, przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Holenderskiego Funduszu Filmowego, Holenderskiego Funduszu Zachęt i Czeskiego Funduszu Filmowego. Partnerem filmu jest Miasto Gdańsk" - podsumowano.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach jest jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku podczas wydarzenia prezentowanych jest ponad 200 filmów z całego świata. 57. edycja imprezy odbędzie się w dniach 30 czerwca - 8 lipca.