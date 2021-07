IMGW: burze przemieszczają się z południa na północ

Aktualnie burze przemieszczają się z południa na północ; towarzyszą im opady deszczu o szacowanym natężeniu 20-30 mm na godzinę - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla północnej i północno-wschodniej części kraju Instytut wydał ostrzeżenia przed burzami.

Autor: PAP

Data: 05-07-2021, 18:03

Burze przemieszczają się z południa na północ /fot. Unsplash

Z informacji opublikowanej przed godz. 17 na Twitterze IMGW wynika, że burze przemieszczają się z południa na północ. W czasie ich trwania na 1 metr kwadratowy w ciągu godziny może spaść od 20 do 30 litrów wody. Jak przekazał Instytut zanotowany godzinny opad w Koszalinie wyniósł 27,6 mm, w Mikołajkach 17,7 mm, a w Świnoujściu 11,4 mm.

Alerty dla województw

W dalszym ciągu obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem i silnym deszczem z burzami oraz przed upałem. Alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Natomiast alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla przeważającej części województw mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa lubelskiego. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem.

Z kolei w województwie opolskim i w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego od wtorku do piątku będą obowiązywały alerty drugiego stopnia przed upałem. W czasie ich obowiązywania prognozuje się, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. do 32 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 16 st. do 19 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.