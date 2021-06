IMGW: burze z gradem we wschodniej i południowej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego, drugiego stopnia o burzach z gradem dla wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia obowiązują w dziewięciu województwach.

Autor: PAP

Data: 25-06-2021, 17:37

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w woj. lubelskim, podkarpackim, wschodniej części woj. podlaskiego i mazowieckiego oraz południowej części woj. małopolskiego i śląskiego.

W tych regionach IMGW prognozuje, że miejscami mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Lokalnie może padać grad.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczy woj. świętokrzyskiego, łódzkiego, wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego, wschodniej i centralnej części woj. mazowieckiego oraz północnych części woj. śląskiego i małopolskiego.

Burze i ulewy

Według IMGW na tych terenach mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może spaść grad.

IMGW ostrzega również przed upałami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują we wschodniej Polsce w woj. podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz wschodniej części woj. mazowieckiego. W tych miejscach IMGW prognozuje dalsze występowanie upałów. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść nawet 33 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy będzie wynosić od 18 st. C do 21 st. C.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.