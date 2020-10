IMGW: Intensywne opady w sześciu województwach

Alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązuje w południowych powiatach województwa opolskiego, na Mazowszu, w Łódzkiem oraz wschodniej części województwa świętokrzyskiego. W pozostałej części województwa oraz na Śląsku i w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie stopnia drugiego.

W większości powiatów ostrzeżenia obowiązują do środowego poranka. Do tego czasu opady deszczu mogą wynieść lokalnie nawet do 150 mm. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.