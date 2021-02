IMGW: od poniedziałku znów zrobi się mroźnie

W niedzielę w ciągu dnia we wschodniej Polsce może spaść od 5 do 7 cm śniegu - poinformował PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się mroźnie - przekazał.