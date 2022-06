IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Autor: PAP

Data: 06-06-2022, 13:52

We wtorek burze z gradem pojawią się na wschodzie i w centrum kraju, a w kolejnych dniach także w innych rejonach. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem /fot. Unsplash

W prognozie zagrożeń meteo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej umieszczono ostrzeżenia przed burzami z gradem.

Burze na wschodzie i centrum Polski

We wtorek niebezpieczne zjawiska pogodowe spodziewane są już od 7.30, przede wszystkim we wschodnich i centralnych województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. W tych regionach ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać nieprzerwanie do piątku.

Miejscami przelotne opady deszczu i burze, w trakcie których ponownie może wystąpić grad i intensywne opady deszczu do 25 mm - przestrzegają synoptycy IMGW.

Burze w środę

W środę burze spodziewane są na Podkarpaciu, a w czwartek w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Ostrzeżenia IMGW są przez synoptyków na bieżąco aktualizowane.