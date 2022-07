IMGW ostrzega przed burzami z gradem i upałami

Autor: PAP

Data: 01-07-2022, 14:29

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem oraz upałami, które mogą występować w piątek w województwie pomorskim.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem i upałami /fot. Unsplash

Burze z gradem i upał w Pomorskim

Dyżurny synoptyk IMGW prognozuje wystąpienie burz z gradem oraz upałów na terenie województwa pomorskiego. Ostrzeżenie ws. burz z gradem obowiązuje od piątku od godz. 17 do soboty do godz. 2 w nocy.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem zostało wydane dla powiatów: puckiego, chojnickiego, kościerskiego, nowodworskiego, wejherowskiego, gdańskiego, tczewskiego, starogardzkiego, malborskiego, kwidzyńskiego oraz sztumskiego, Gdyni i Gdańska. Synoptycy podają, że prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.