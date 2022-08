IMGW ostrzega przed burzami z gradem w większości kraju

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 08:12

Od południa we wtorek do późnych godzin wieczornych w prawie całym kraju prognozowane są burze z deszczem - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu województw i dwa ostrzeżenia drugiego stopnia.

We wtorek znów w iększości kraju prognozowane są burze/ fot. reza shayestehpour on Unsplash

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach śląskim i małopolskim.

We wtorek burze prawie w całym kraju

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h, miejscami grad.