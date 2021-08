IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody na Pomorzu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek alert pierwszego stopnia dla północnej części woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego, w którym ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach na tym obszarze.

Autor: PAP

Data: 17-08-2021, 19:48

IMGW podkreśla, że na obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu z burzami, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. "W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość osiągnięcia stanów wysokich" - informuje Instytut.

Wcześniej IMGW wydało także alert przed silnym wiatrem na Pomorzu, w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz części Wielkopolski. Jak ostrzega Instytut, prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu oraz zachodu. Jest to alert pierwszego stopnia.

Z prognoz pogody wynika ponadto, że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią też przelotne opady deszczu, a na Wybrzeżu opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu oraz burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe są także na krańcach południowo-wschodnich kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm na Wybrzeżu, do 20 mm na południowym wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 21 st.C; chłodniej na Podhalu, około 15 st.C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na północnym zachodzie okresami dość silny, w porywach do 80 km/h, na Wybrzeżu miejscami silny - do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni; w szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h.