IMGW ostrzega przed oblodzeniem oraz intensywnymi opadami śniegu

Alerty drugiego stopnia w województwie małopolskim wydano dla powiatów tatrzańskiego i suskiego; w województwie śląskim dla powiatów: żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego, zaś w województwie dolnośląskim dla powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego.

Przewiduje się tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 25 cm, lokalnie do 30 cm. Ostrzeżenia drugiego stopnia na terenie województw: małopolskiego i śląskiego obowiązują od godz. 12 w środę do godz. 12 w czwartek. W województwie dolnośląskim alerty drugiego stopnia obowiązują natomiast od godz. 16 w środę do godz. 16 w czwartek.

Dodatkowo dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi spowodowanymi przez zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 65 km/h oraz opady śniegu.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

IMGW przewiduje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu lub śniegu z deszczem. W niektórych miejscach temperatura minimalna gruntu może spaść do ok. -6 st.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.