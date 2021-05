IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na północy Polski

Mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz północy Mazowsza muszą liczyć się tym, że może mocno wiać. Nad morzem nawet do 90 km/h.

Autor: PAP

Data: 06-05-2021, 18:44

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem /fot. Unsplash

IMGW prognozuje na wskazanym obszarze wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Poza tym z prognoz wynika, że po południu i wieczorem utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w górach powyżej 1300 m n.p.m. śniegu. Lokalnie wystąpią również burze. Prognozowana suma opadów na Pomorzu około 10 mm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 10 do 14 st. C, chłodniej będzie na północy i na Podhalu od 8 do 9 st. C.

Z kolei w nocy zachmurzenie będzie już duże, ale na północy kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. C lokalnie na północy, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na południu. Na północy kraju gdzieniegdzie przygruntowe przymrozki - termometry pokażą około - 1 st. C.