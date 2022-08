IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem

Autor: PAP

Data: 25-08-2022, 10:45

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem w południowo-zachodniej części kraju oraz ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami na południu oraz w Polsce centralnej i wschodniej.

IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem; fot. unsplash

IMGW ostrzega przed upałami i burzami

Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują od czwartku w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, a także w części województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. IMGW prognozuje tam temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 19 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami będą obowiązywać w południowej części województwa mazowieckiego, w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i w części województwa małopolskiego.

Z kolei w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w części województwa lubuskiego i wielkopolskiego IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wystąpi grad.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.