IMGW ostrzega przed upałem w sobotę i niedzielę

Autor: PAP

Data: 17-06-2022, 19:01

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałem w sobotę i niedzielę w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Temperatura maksymalna może sięgnąć 30-33 stopnie, a lokalnie 34 stopnie.

W weekend temperatura może sięgnąć nawet 34 stopni/ fot. Andrew Kondrakov on Unsplash

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Obejmuje powiaty: bydgoski, Bydgoszcz, mogileński, nakielski, sępoleński, tucholski i żniński. Obowiązywać będzie od godziny 12 w sobotę do godziny 20 w niedzielę.

Synoptyk IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna w dzień, od godziny 12 w sobotę do godziny 20 w niedzielę wyniesie od 30 do 33 stopni, a lokalnie nawet 34 stopnie. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 15 do 17 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.