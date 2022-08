IMGW ostrzega przed wysokimi temperaturami

Autor: PAP

Data: 03-08-2022, 09:43

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla województwa pomorskiego. Alert obowiązuje od środy do piątku.

W całej Polsce mogą wystąpić wysokie temperatury przekraczające 30 stopni/ fot. Kent Pilcher on Unsplash

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C." - podano w komunikacie IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje od środy od godz. 13 do piątku do godz. 18. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 proc.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.